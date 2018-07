El partido de Sharif rechaza los resultados de las elecciones en Pakistán

El ex primer ministro votando. Reuters

La Liga Musulmana de Pakistán (PML-N), del ex primer ministro Nawaz Sharif, anunció este miércoles que rechaza los resultados de las elecciones generales antes de su anuncio oficial al considerar que se produjo amaño en el recuento de los votos.

"Rechazamos los resultados", afirmó en una rueda de prensa en la ciudad de Lahore el presidente de la PML-N y hermano de Nawaz, Shahbaz Sharif. El político denunció que sus representantes han sido expulsados de colegios electorales durante el recuento de votos y no estaban recibiendo el documento con el resultado final en cada uno de ellos.

Otras formaciones, entre ellas el Muttahida Qaumi Movement-Pakistan, el Pak Sarzameenel y Partido Popular de Pakistán (PPP) de Bilawal Bhutto, se sumaron a las denuncias y amenazaron con no aceptar el resultado de los comicios. La senadora Sherry Rehman del PPP denunció una situación similar en algunos colegios, en los que no se estaban anunciando los resultados:"la Comisión Electoral de Pakistán (ECP) debe responder a nuestras quejas antes de la medianoche o no aceptaremos los resultados de las elecciones", dijo Rehman en una rueda de prensa en la ciudad meridional de Karachi.

Estas elecciones son las segundas en la historia del país en las que un Gobierno acaba un mandato completo y da paso a un nuevo Ejecutivo, tras haber sido gobernado por dictaduras militares la mitad de sus 71 años de historia desde su fundación en 1947.