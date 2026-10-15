Boticaria García y el truco aprobado por Standford para reducir el estrés: "El suspiro cíclico baja las revoluciones"

¿Notas que tu cuerpo va acelerado? Boticaria García tiene un recurso para eso y habla de ello sin rodeos: "Te presento el método de respiración estudiado por la Universidad de Stanford para bajar las revoluciones de tu cuerpo en pocos minutos: el suspiro cíclico".

La propuesta de la divulgadora es un ejercicio sencillo y fácil de repetir, ¡así que vamos a ello!

Para ponerlo en práctica, la farmacéutica y nutricionista empieza por la postura: "Nos sentamos con los hombros relajados". Después, explica en qué consiste la práctica: "Una inhalación profunda por la nariz y, sin soltar el aire, añadir una segunda más cortita".

Es decir, dos tomas seguidas y la última más breve que la primera.

Llega entonces la pregunta que la propia experta formula: "¿Para qué sirve ese segundo sorbito de aire?".

Ella misma nos lo detalla y su respuesta es clara: "Para ayudar a abrir los pequeños alvéolos que pueden haberse quedado algo cerrados". Y, para que se entienda mejor, recurre a una comparación cotidiana: "Como cuando subes una persiana que se ha quedado atascada a mitad de camino".

Así son los alvéolos: los saquitos donde el aire llega al final del camino. iStock

Así, ese segundo sorbito funciona como el último empujón que termina de abrir lo que se ha quedado a medias.

Soltar despacio

La segunda parte de la técnica, según la nutricionista, es soltar el aire con calma, "muy lentamente por la boca, alargando la exhalación".

Una inhalación doble, seguida de una espiración pausada: ese es el tempo completo del suspiro cíclico, tal y como lo describe Boticaria García.

Resultados de Stanford

La profesional recuerda que hay ciencia detrás de este ejercicio tan accesible, señalando lo que se ha visto en el estudio que ha dado respaldo a la pauta:

"Investigadores de Stanford observaron que practicar esta técnica durante 5 minutos al día podía mejorar el estado de ánimo y reducir la activación fisiológica".

Un momento de respiración pausada: inhalar despacio, soltar despacio. iStock

Pero, ¿qué se persigue con todo esto? Boticaria García lo resume con claridad: "Mandar al cuerpo el mensaje de que el peligro ha pasado". El camino, de acuerdo a la experta, pasa por "respirar más despacio" y "bajar pulsaciones", hasta entrar en modo calma.

¿Cuándo practicarlo?

Queda la última duda, que la divulgadora también se anticipa a responder. Su propuesta es sencilla: "Puedes usarlo antes de dormir, antes de un examen o cuando notes que el estrés empieza a subir". Tres momentos concretos en los que, según ella, este método puede acompañarte.

Y como la práctica hace al maestro, la próxima vez que notes esa sensación tan reconocible, ya sabes qué hacer: dos inhalaciones y una exhalación lenta. Cinco minutos, un momento tranquilo y Boticaria García jugando en tu equipo. ¿Te animas a probarlo?