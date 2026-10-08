Boticaria García desmonta el miedo a la terapia hormonal: "Hoy funciona como un traje adaptado a cada mujer"

¿Dudas de la terapia hormonal porque alguien te ha dicho que es peligrosa o que provoca cáncer? Es posible que sigas bajo la influencia de un titular de hace más de 20 años. Ese temor ha pasado de madres a hijas y de amigas a amigas, muchas veces sin que nadie recuerde su origen.

Buena parte de la inquietud nació con el estudio Women's Health Initiative (WHI), publicado en 2002.

Sus resultados sugerían un mayor riesgo de cáncer de mama y de problemas cardiovasculares tras recurrir a este tipo de tratamientos y su repercusión fue tan grande que provocó la desconfianza del público femenino al respecto.

Sin embargo, como recuerda Boticaria García, el problema está en a quién se estudió. Las participantes tenían una edad media de 63 años y muchas llevaban más de una década de menopausia.

Sus perfiles de riesgo poco se parecen a los de aquellas que hoy buscan ayuda por sus síntomas. "No representan a todas las que hoy llegamos a la consulta", afirma categóricamente la farmacéutica.

Tratamiento, no ilusión

Es sabido que los síntomas de la menopausia deterioran la calidad de vida. Durante demasiado tiempo, este cambio se ha aceptado con un resignado 'es lo que hay', pero hoy puede aliviarse con una prescripción adecuada.

No se trata de frenar el reloj, sino de acompañar una etapa natural de la vida con las mejores opciones terapéuticas disponibles, tal y como indica la experta.

Los síntomas de la menopausia pueden afectar al descanso y al bienestar diario. iStock

Boticaria García explica que "la terapia hormonal de la menopausia no es un tratamiento estético para no envejecer", sino que es una herramienta estrictamente médica pensada para aliviar síntomas y que "debe indicarse de forma individualizada".

La ventana de oportunidad

Lo que más pesa en la decisión es el momento de inicio, ya que como cuenta la farmacéutica y nutricionista, "la clave está en la ventana de oportunidad". Con este concepto se hace referencia al periodo más favorable para iniciar el tratamiento e incluye a las mujeres que cumplen estas condiciones:

Tienen menos de 60 años o están dentro de los 10 años posteriores a la menopausia. No tienen contraindicaciones, como antecedentes de cáncer de mama.

En este perfil, el balance entre beneficio y riesgo suele ser favorable. Boticaria García lo explica con un ejemplo muy gráfico: "No es lo mismo apagar una chispa al principio que reconstruir una casa 20 años después".

Un traje de alta costura

Otro cambio importante es la variedad de opciones. Según la experta, "hoy la terapia hormonal es un traje de alta costura. Existen parches, geles, tratamientos locales adaptados a cada mujer, menos miedo heredado y más información actualizada y siempre con receta médica". Y es que, lo que funciona a los 50 años puede no ser lo más adecuado a los 58.

Menos miedo, más información

Como cualquier fármaco, estos tratamientos tienen beneficios y riesgos, por lo que la decisión nunca debe tomarse de forma generalizada ni por presión social. Boticaria García insiste en que se haga teniendo en cuenta "información actualizada y siempre con receta médica".