Boticaria García y Javier Butragueño aclaran mitos y verdades: "Entrenar en ayunas no adelgaza más rápido"

Remedios caseros o de abuelo y abuela, trucos mágicos, rutinas secretas que prometen hacerte bajar de peso sin esfuerzo, pautas nutricionales superefectivas...

Es mucha la información que circula por las redes sociales, en conversaciones con amigas, grupos de WhatsApp, vídeos y todo tipo de plataformas.

Sin embargo, no todo lo que se cuenta es cierto y conviene tener cuidado antes de incorporar determinados consejos a nuestra rutina.

Por eso, esta semana, Boticaria García, acompañada de Javier Butragueño, doctor en Ciencias de la Salud y el Deporte, explica qué consejos podemos seguir y cuáles no.

Ambos han escrito Mujeres de hierro, uno de los libros más vendidos de este 2026, y que sirve de guía para mujeres a partir de los 40 años sobre cambios hormonales, metabolismo, fatiga y hábitos de vida saludables.

Ahora, estos dos expertos repasan algunas de las verdades y mitos más extendidos en torno a la nutrición, el ejercicio y la pérdida de peso, especialmente en una etapa en la que el cuerpo femenino experimenta importantes cambios.

Mitos

Los lácteos son inflamatorios . ¿Cuántas veces hemos oído esto? La farmacéutica y nutricionista lo aclara: "Si no tienes un diagnóstico de celiaquía, de sensibilidad al gluten o de intolerancia a la lactosa, el problema no es un alimento concreto, sino que suele ser un conjunto de hábitos". Así que lanza un mensaje: "Que no te asusten ni te prohíban alimentos sin sentido".

. ¿Cuántas veces hemos oído esto? La farmacéutica y nutricionista lo aclara: "Si no tienes un diagnóstico de celiaquía, de sensibilidad al gluten o de intolerancia a la lactosa, el problema no es un alimento concreto, sino que suele ser un conjunto de hábitos". Así que lanza un mensaje: "Que no te asusten ni te prohíban alimentos sin sentido". La grasa abdominal se elimina haciendo abdominales . "La grasa no se quema de forma localizada. Es cierto que si construyes un músculo fuerte, mejora la percha, pero eso no garantiza que la capa de grasa que lo cubre desaparezca", aclara Butragueño.

. "La grasa no se quema de forma localizada. Es cierto que si construyes un músculo fuerte, mejora la percha, pero eso no garantiza que la capa de grasa que lo cubre desaparezca", aclara Butragueño. Entrenar en ayunas adelgaza más. La ciencia es clara: si al final del día has ingerido las mismas calorías, perderás el mismo peso entrenes, en ayunas o habiendo desayunado. Hacerlo sin comer nada no es una forma mágica para adelgazar, aunque sí puede ser una buena herramienta en algunas personas para mejorar su flexibilidad metabólica.

Verdad

Dormir mal aumenta el hambre y la ansiedad. Sí, cuando se descansa poco sube el cortisol y el apetito, por lo que tu cuerpo busca energía rápida: más azúcar, más antojos. "Hay más sensación de agotamiento", dice Boticaria García. Por eso, el sueño durante la menopausia no es un lujo sino una pieza clave del bienestar y la salud.

Estos son sólo algunas de las informaciones que desmienten o corroboran en su manual conjunto. Porque lo importante llegada esta etapa de la vida femenina es convertirse en una mujer de hierro siguiendo hábitos que ayuden a estar mejor.

Empezando por hábitos de la rutina diaria como entrenar fuerza o elegir la dieta más adecuada para minimizar los efectos que esa bajada de estrógenos tiene en el cuerpo.