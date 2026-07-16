Boticaria García desvela sus cinco suplementos preferidos: "El magnesio es el manitas que lo arregla todo"

Hoy en día la filosofía de vivir mejor es una máxima que cada vez se asienta más en la sociedad. La misma se define bajo el concepto de longevidad, un término que Boticaria García está explorando para, con sus conocimientos profesionales, trasladar el mensaje de la forma más accesible posible a la población.

Cada semana en Magas se desvela un capítulo de manos de la farmacéutica y nutricionista. En esta ocasión aborda el tema de los suplementos.

Esta conversación ahora es trending topic en redes sociales, pero también en las míticas charlas de barras de bar, gimnasios y encuentros de profesionales del sector de la belleza, por ejemplo, en los que ya el pasado verano se hablaba del magnesio como el nuevo must.

En este caso, la creadora de contenido, que acumula en su cuenta de Instagram 933.000 seguidores, arranca así: "¿Te has cansado de que te recomienden suplementos para todo? Este es mi top cinco".

Su enumeración comienza por la creatina, a la que define como "la batería extra que ayuda a tus músculos a tener fuerza y al cerebro a despejar la niebla mental".

Concreta que es el empujón definitivo para entrenar de verdad. De ahí que en los centros deportivos sepan bien cuáles son sus beneficios y que sea de lo más habitual su empleo.

En segundo lugar aparece la vitamina D, "clave en la inmunidad y responsable de fijar el calcio en el hueso". Sin duda, una misión fundamental, ya que no tener los niveles adecuados de este elemento puede desembocar en fracturas en el futuro.

Los suplementos, siempre bajo la supervisión de un médico. Foto de Daily Nouri en Unsplash

El número tres es el magnesio, "el manitas que lo arregla todo para que tu cuerpo descanse y tus músculos se recuperen". "Recuerda, dormir bien es el mejor antiaging que existe", recalca la farmacéutica, ya que durante las horas de sueño es cuando se da la regeneración celular y la síntesis de colágeno, por ejemplo.

Es también el momento en el que el cerebro se resetea.

En el cuarto escalón se posiciona el Omega-3. "Es el extintor que ayuda a apagar la inflamación silenciosa de la menopausia y protege tu corazón y neuronas", señala.

En la actualidad, Boticaria García, junto al doctor Javier Butragueño y la Universidad Politécnica de Madrid, está desarrollando un estudio para investigar a fondo esta etapa vital de la mujer ante la inacción general al respecto.

En el quinto puesto de su top cinco figuran las proteínas, loadas también por los amantes del deporte, ya que "son el andamio del cuerpo, el material con el que construimos y mantenemos el músculo".

Sin embargo, su función no se queda ahí, ya que también se aplica lo mismo a los huesos, la piel y el sistema inmunitario.

"Cuando con la alimentación no se llega, y en algunos casos es complicado, la suplementación puede ser tu aliada", explica la profesional, que añade que en nuestra ruta hacia la longevidad, no hay que valorar en sí la compra de todos estos extras, sino de saber cuál es el más idóneo en cada caso.

Como de costumbre, la personalización también entra en juego y es clave para llevar un estilo de vida adaptado a las necesidades de cada cual.