Longevidad capilar: por qué el cuero cabelludo ya es el nuevo 'skincare' para un aspecto más joven

Tratar esta zona ayuda a tener el pelo más fuerte y sano y a frenar la caída. iStock

Durante años, el cuidado capilar se ha centrado en el brillo, la hidratación o la reparación. Ahora, el foco se traslada al cuero cabelludo y al folículo piloso. Es lo que se conoce como longevidad capilar y consiste en aplicar al cabello la lógica del skincare facial.

"Va mucho más allá de frenar la caída: se centra en preservar la funcionalidad y vitalidad del folículo a lo largo del tiempo. Es un enfoque preventivo y regenerativo que busca mantener un cuero cabelludo sano, equilibrado y activo", explica la doctora Violeta Bretones, médica experta de la clínica Halo Longevity.

En la misma línea, el doctor Fabio Vieira, médico estético y director de Clínica Vieira, define esta tendencia como "la medicina preventiva aplicada al folículo". "Ya no sólo tratamos la caída, sino que preservamos la salud del entorno folicular para ralentizar su envejecimiento biológico", señala.

Susana-Pozo, directora de la Clínica Capilarea. D.R.

Para Susana Pozo Martínez, directora de Clínica Capilárea, el cambio responde a una nueva forma de entender la salud capilar. "Durante mucho tiempo, cuando hablábamos de salud capilar, poníamos el foco en el tallo —el brillo, el encrespamiento o la hidratación del pelo—, pero hoy sabemos que la clave de un pelo sano está en el cuero cabelludo".

La era de la skinification of hair

La tendencia aplica a esa zona vital de la cabeza la misma lógica del cuidado facial. Por eso, ingredientes habituales en cosmética como ácido hialurónico, antioxidantes, niacinamida o péptidos han empezado a incorporarse a tratamientos destinados a mejorar el entorno donde crece el cabello.

"Hay una parte importante de la skinification of hair que sí tiene evidencia científica, especialmente cuando hablamos de preservar la microbiota o prevenir la inflamación crónica del cuero cabelludo", explica la doctora Carmen Orozco, médica estética y especialista en tricología y cirugía capilar.

"Sin embargo, también existe mucha sobreinformación y productos utilizados en la cara que se están aplicando en esa zona sin una base sólida detrás", asegura.

Vieira coincide, aunque advierte de los límites. "El cuero cabelludo es piel, por lo que el concepto es válido. El riesgo está en banalizar la diferencia entre cosmética y medicina capilar. La primera mejora confort y textura; la segunda actúa sobre mecanismos biológicos relacionados con patologías como la alopecia androgenética o los efluvios"

Desde Capilárea también subrayan esa diferencia. "Muchos cosméticos pueden mejorar temporalmente la calidad del cabello, pero no sustituyen un diagnóstico ni abordan patologías reales", apunta Pozo Martínez.

El doctor Fabio Vieira, en su centro médico. Cedida

Del brillo al folículo

Dermatólogos y tricólogos alertan de que muchos problemas nacen de desequilibrios del cuero cabelludo, como inflamación, exceso de grasa o alteraciones de la microbiota. Cuando ese ecosistema se altera, el folículo se debilita y afecta a la densidad y calidad del pelo.

"El cuero cabelludo comparte características similares con la piel facial: se envejece, se inflama y necesita cuidados específicos", explica Orozco.

La especialista recuerda que el folículo piloso es clave en el envejecimiento capilar: "Uno sano mantendrá una fase de crecimiento adecuada, así como el grosor y la calidad del cabello".

Para Vieira, la melena se ha convertido en un reflejo del estado general del organismo. Lo define como "el nuevo termómetro del bienestar global".

En Capilárea también señalan esa relación directa entre salud del cuero cabelludo y la juventud de la melena. "El objetivo es prevenir signos como el afinamiento, la pérdida de densidad o la fragilidad antes de que se hagan visibles", explica Pozo Martínez.

Diagnóstico personalizado

Antes de iniciar cualquier tratamiento, la valoración es clave. Según Bretones, en Halo Longevity realizan "un estudio tricológico que combina tricoscopia digital, análisis del cuero cabelludo, valoración clínica y test genéticos para personalizarlo".

Orozco coincide en la importancia de un enfoque integral. "Es primordial no centrarse sólo en el cabello del paciente, sino también en sus hábitos, enfermedades subyacentes o el cuidado cosmético que utiliza".

Además de la valoración médica y el estudio tricológico, señala que "en muchos casos también se realiza una analítica sanguínea".

Vieira insiste en que "no tratamos pelo, sino biología folicular". Su diagnóstico incluye historia clínica, nutrición y tricoscopia digital, una herramienta que permite detectar "miniaturización o inflamación silenciosa mucho antes de que la pérdida de densidad sea visible".

Pozo Martínez subraya también la importancia de individualizar cada caso: "Muchas veces el paciente busca una solución porque la ha visto en Internet o porque es el producto de moda, pero antes hay que entender qué está ocurriendo realmente en su cuero cabelludo".

Un análisis capilar en clínica. Cedida

Prolongar la vida del cabello

Las clínicas incorporan ya tratamientos más próximos a la medicina regenerativa que a la peluquería tradicional. Diagnósticos con microcámara, tricoscopias digitales, mesoterapia, plasma rico en plaquetas (PRP), exosomas o procesos de fotobioestimulación forman parte de una oferta dirigida tanto a personas con alopecia como a quienes buscan prevenir el envejecimiento capilar antes de los primeros signos de debilitamiento.

"Los más eficaces combinan detoxificación del cuero cabelludo, regeneración, control de la inflamación y estimulación celular", señala la especialista de Halo Longevity. "Destacan las terapias con factores de crecimiento, PRP enriquecido, mesoterapia con activos biomiméticos y protocolos personalizados de fotobioestimulación", añade.

Vieira pone el foco en la reducción del estrés oxidativo y las terapias regenerativas con exosomas. "El éxito reside en regenerar y mantener activa la vascularización del folículo", asegura.

En Capilárea destacan la importancia de actuar de manera previa a que la pérdida de densidad se note. "Sabemos que el envejecimiento empieza mucho antes", explica Pozo Martínez. Entre los tratamientos que mejores resultados ofrecen señala "la mesoterapia personalizada, el PRP y el láser capilar de baja potencia".

Sin embargo, Orozco recuerda que los que tienen mayor respaldo científico siguen siendo "fármacos como el Minoxidil o los antiandrógenos", aunque reconoce que otras terapias como el PRP "también cuentan con evidencia".

Aun así, insiste Bretones, el éxito no depende solo del tratamiento en clínica: "La combinación de este y una rutina domiciliaria personalizada bien pautada es clave para lograr resultados sostenibles".

Prevención, bienestar y envejecimiento

Igual que ocurre con la piel, el cabello se ha convertido en otro territorio donde anticiparse al deterioro parece más importante que corregirlo después.

"La tricología está en continua búsqueda de una mejor salud capilar y recuperación del pelo. Actualmente, se trata de un enfoque global de la salud del paciente, con prevención, detección precoz y tratamientos personalizados", señala Orozco.

Vieira asegura que el paradigma ha cambiado especialmente entre mujeres de 30 a 50 años, que buscan gestionar el envejecimiento folicular asociado al estrés, los cambios hormonales o el posparto.

Pozo Martínez también observa un creciente interés por la prevención entre pacientes jóvenes: "Cada vez más personas entienden el cabello como parte del envejecimiento saludable".

La mesoterapia capilar es muy efectiva. Cedida

El riesgo del exceso de productos

No todo lo que se engloba bajo skinification tiene respaldo médico, advierten los expertos. "El concepto ha ayudado a concienciar sobre la importancia del cuero cabelludo, pero muchos protocolos se basan en cosmética y no en medicina", apunta Bretones.

La popularización de estas rutinas ha hecho aumentar el número de pacientes que llegan a consulta influenciados por TikTok e Instagram.

"Cada vez vemos más personas utilizando múltiples exfoliantes, sérums o tratamientos recomendados en redes sociales sin una indicación personalizada. La mezcla de productos incompatibles o el uso frecuente de fórmulas agresivas puede provocar irritación, sensibilidad, descamación o incluso empeorar la caída capilar", explica Pozo Martínez.

Vieira advierte de que están detectando un aumento de dermatitis e irritaciones por rutinas excesivamente complejas. "El abuso de ácidos, aceites y exfoliantes sin supervisión suele ser contraproducente", asegura.

Testimonio de una paciente

Hasta la consulta de Halo Longevity acudió hace un tiempo I.C. (prefiere no dar su nombre completo), una mujer de 57 años que antes de visitar la clínica solo utilizaba champú y una loción en época de caída estacional para intentar frenar el problema.

"Nunca había probado otros tratamientos", asegura.

Su interés por la longevidad del pelo aumentó al comprobar que su salud capilar empeoraba año tras año pese a los productos y rutinas que utilizaba en casa.

Cuenta que en el centro le realizaron un enfoque 360 grados, con test genético, estudio tricológico y una propuesta personalizada en función de todas las pruebas. "El enfoque médico fue la clave para entender bien el funcionamiento de todo", explica.

Para mejorar la salud de su cuero cabelludo y su pelo, le aplicaron "mesoterapia combinada con PRP y terapia fotobiodinámica", además de adaptar su rutina en casa.

Ahora, asegura, "tengo el cabello más fuerte y he conseguido frenar la caída, pero lo que más ilusión me hace es que me empezó a salir pelo nuevo. No puedo estar más contenta".