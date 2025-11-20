Boticaria García apuesta por el 'fibermaxing': "Cambias el pan blanco por integral, ¡y zas! Tres gramos de fibra más"

Hay palabras que nacen con vocación de tendencia y otras que, pese a sonar a broma de TikTok, esconden ciencia. El término de fibermaxing pertenece a esa segunda categoría.

Parece un guiño a las pautas del gimnasio: maximiza, potencia, exprime. Pero en realidad habla de algo mucho más sencillo y, sobre todo, más necesario: volver a mirar lo que comemos con la lupa de la fibra. En tiempos de suplementos, este carbohidrato parece haber quedado relegado a un segundo plano a pesar de su importancia para el organismo.

Según cuenta Boticaria García en uno de sus vídeos, la mayoría de nosotros está lejos de cumplir con la recomendación diaria de ingesta: entre 25 y 30 gramos. "Spoiler, el 90% de los españoles no llegamos", dice la divulgadora.

Y esa es la clave de la cuestión: no se trata de grandes cambios ni de gestas nutricionales, sino de sumar pequeñas decisiones que, de forma conjunta, obren esta especie de milagro nutricional.

El fibermaxing propone justo eso: una aritmética suave, de retos alimenticios alcanzables y realistas. Nada de metas inaccesibles.

"Cambias el pan blanco por pan integral y zas: tres gramos extra", comenta la experta. Igualmente, señala que si se añaden legumbres a una ensalada normal, la cantidad sube a 10 gramos.

Lo mismo sucede si se toma un kiwi como postre, ¡otros tres gramos adicionales! Los que se atreven a comérselo con piel —sí, también lo menciona la nutricionista en su pieza para Magas— la cifra casi se dobla.

Y entre horas, ese vacío legal de la alimentación, en lugar de abrir la bolsa de galletas, la alternativa más óptima es comer unas zanahorias crudas, ya que suponen otros tres gramos.

Parrillada de verduras. Foto de Jonas Vaitkevičius en Unsplash

Boticaria lo plantea con ese tono de amiga que la caracteriza, con el que cuenta la realidad sin tapujos pero con mucho humor: "Fibermaxízate con estos pequeños cambios para llegar al objetivo", comenta.

Y es que este carbohidrato no es solo "para el baño", como remarca la farmacéutica. También cuida la microbiota, amortigua los picos de azúcar y hasta protege el corazón. Son esos beneficios que no se notan de inmediato, pero que construyen salud a largo plazo.

El vídeo termina con una frase que podría ser lema publicitario, aunque aquí funciona como cierre propio de la creadora de contenido: "Fibermaxing: un gran invento es sumar fibra a cada momento". Y un poco de poesía, también.