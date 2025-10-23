Boticaria García aclara dudas sobre la vacunación de la gripe: "Haciéndolo se protege a quienes más lo necesitan"

El pasado 15 de octubre comenzó la campaña de vacunación de la gripe, que se extenderá hasta el 31 de enero. Sobre ello trata la última pieza de Boticaria García, que se encarga de enumerar para Magas los diferentes perfiles que han de acudir a por la dosis a los centros de salud.

"Primero, los grupos más vulnerables", señala la farmacéutica. ¿Y quiénes atienden a esa definición? De acuerdo a la experta, es importante que lo hagan los mayores de 60 años, pero también los niños de entre seis y 59 meses.

Igualmente, la divulgadora hace especial hincapié en que también han de ponerse la inyección las embarazadas, al margen del trimestre en el que se encuentren.

Otro grupo preferencial es el de las personas con enfermedades crónicas, ya sean estas de carácter respiratorio, cardíacas, relacionadas con la diabetes o renales. "También aquellas que tengan celiaquía", destaca Boticaria García en el listado.

Sin duda, es imprescindible además que acudan a vacunarse los pacientes que tienen un sistema inmune debilitado, al igual que los residentes en centros de mayores o de larga estancia.

Imagen de archivo de una campaña de vacunación. Foto de Ed Us en Unsplash

En esta misma línea, es especialmente importante que accedan a ello los convivientes con perfiles de riesgo a los que puedan transmitirles la gripe A. Y, de forma llamativa, igualmente han de pasar por consulta los fumadores.

En la segunda tanda, se atiende a las personas que desempeñan determinadas profesiones: "El personal sanitario y sociosanitario, es decir, médicos, enfermeras, farmacéuticos, cuidadores auxiliares y trabajadores de residencias", dice la divulgadora.

Por otro lado, deberían acceder a estas dosis las personas que tienen posiciones que se consideran como esenciales. Boticaria García enumera las siguientes: "Policías, bomberos y protección civil".

En cuanto a las distinciones laborales, también tendrán que acceder a la campaña aquellos que estén en contacto con animales como parte de su empleo: "Los que trabajan en granjas de aves y de cerdos para evitar que la gripe pueda mezclarse con virus animales y generar nuevas cepas", determina la divulgadora.

"Ante la duda, vacúnate. Hacerlo no es solo cuidarse uno mismo, también es proteger a quienes más lo necesitan", sentencia la farmacéutica y nutricionista, aludiendo a la responsabilidad social colectiva.