Marcos Vázquez (48 años), entrenador personal: "Ceno a las 19:30h y salgo a pasear media hora antes de irme a dormir"

Son muchas las personas que temen las noches, bien por insomnio, pesadez o una mezcla de todo. Pero tienes dos opciones: elegir que se convierta en un momento caótico o que sea el secreto mejor guardado para lograr bienestar físico y mental.

Marcos Vázquez, uno de los divulgadores más influyentes en salud y entrenamiento en España, además de creador de contenido, lo tiene claro: "Ceno sobre las 19:30 y salgo a pasear media hora o tres cuartos de hora. Después arranco mi rutina presueño."

Así lo confiesa en el pódcast Tengo un Plan. Pero, ¿por qué su ritual nocturno se está volviendo viral entre expertas en belleza y bienestar? ¿Cuáles son los hábitos de la rutina de Vázquez que las celebrities y las mujeres más sanas del país ya están integrando en su día a día?

La rutina de Marcos Vázquez nos demuestra que el bienestar femenino en 2025 empieza y termina con decisiones inteligentes y hábitos sencillos que pueden adaptarse a cada estilo de vida.

Dormir bien, moverse y cenar temprano no son tendencias pasajeras: son los nuevos hitos del bienestar y la belleza moderna.

Realismo y entrenamiento

El entrenador resalta la importancia de una jornada bien planificada. El día de Marcos empieza sin despertador y con respeto por los ritmos circadianos. Se despierta naturalmente entre las 6:45 y las 7:15. Este simple gesto ya marca una diferencia clave frente a los clásicos despertares estresantes.

La primera hora, lejos de móviles o correos, la dedica a la auto-planificación en su diario personal. Aquí revisa hábitos, agenda y objetivos, concentrando en la mañana las tareas más exigentes intelectualmente.

De este modo, maximiza su energía, creatividad y capacidad de decisión, enseñando que el bienestar no es solo cosa de entrenadores, sino una cuestión de estructura diaria.

Lejos del cardio matinal, Vázquez entrena fuerza a mediodía, alrededor de las 12:30–13:00, una decisión que respalda la ciencia para mejorar la masa muscular, la resistencia y la quema de grasa abdominal.

Durante la tarde reserva actividades menos demandantes, demostrando que el equilibrio y la administración inteligente de la energía diaria es otro de los secretos para el bienestar femenino y la longevidad.

Cenar temprano: la estrategia invisible

Marcos Vázquez pone punto final a su jornada laboral sobre las 18:30 y apuesta por una rutina clave: ejercicio cardiovascular suave, generalmente en zona 2 y de intensidad moderada.

Este movimiento favorece la salud metabólica y prepara el cuerpo para descansar mejor. ¿El broche de oro? Cena ligera y temprana, sobre las 19:30, siguiendo la recomendación médica de evitar cenas copiosas y tardías que entorpecen la digestión y deterioran la calidad del sueño.

Los estudios demuestran que este sencillo hábito puede mejorar el control de peso y reducir los problemas metabólicos en mujeres de todas las edades, siendo uno de los trucos favoritos del wellness moderno.

El ritual del paseo vespertino: el hábito preferido por expertas en belleza y celebrities de España

Justo después de cenar, el entrenador sale a pasear durante 30–45 minutos.

Esta caminata, lejos de ser "más movimiento por obligación", marca la transición entre el día y la noche, eleva el gasto energético total y facilita la digestión.

Pero hay mucho más. Los beneficios mentales y emocionales de caminar después de cenar han sido destacados por psicólogos y entrenadores de celebridades. Controla la glucosa, reduce el estrés y prepara el cuerpo y la mente para dormir mejor.

El propio Marcos recomienda superar los 8.000 pasos diarios, a ritmo firme, para potenciar los efectos de este hábito. Caminar no requiere gimnasio ni equipamiento sofisticado: es la herramienta de las mujeres más saludables de España para cuidar el corazón, la piel y la mente.

La rutina presueño perfecta

Al regresar del paseo, empieza lo que Vázquez considera momento clave: la rutina presueño. Una hora de lectura tranquila en papel, alejado de pantallas y estímulos digitales, es el pilar de su calma nocturna.

A veces incluye meditación y, en ocasiones, series breves, pero nunca episodios completos. Evitar la luz azul y las distracciones digitales es la diferencia entre dormir bien o mal, algo que las expertas en bienestar recomiendan para todas las edades.

La habitación de Marcos está libre de dispositivos, con ambiente oscuro y fresco, cumpliendo las normas de higiene de sueño recomendadas por médicos y neurólogos.