Chenoa (50 años) sin rodeos sobre cómo se mantiene delgada: "Solo tomo un café y luego entreno en ayunas"

Si a algo nos tiene acostumbrados la polifacética Chenoa (50 años) es que nunca deja de sorprender. Desde que la conocimos en Operación Triunfo en 2001, la artista argentina se ha ganado un lugar privilegiado en la música y la televisión española.

Han pasado más de dos décadas después de su salto a la fama, no solo mantiene intacto su magnetismo en el escenario, sino que luce un físico tonificado y una energía que muchas personas de menor edad envidiarían.

Su secreto no es otro que una mezcla de constancia, disciplina y una rutina que combina ayuno intermitente y entrenamiento en ayunas. Un hábito que marca sus mañanas y del que hablaba recientemente en una conversación con Patricia Pérez, gurú de la alimentación saludable.

Chenoa confesaba que sus mañanas son mucho más sencillas de lo que parecen. "No como nada durante toda la mañana, solo me tomo un café. Después, hago 30 minutos de aeróbico y otros 30 de fitness en ayunas", explicaba.

Lejos de complejas rutinas en gimnasios, la cantante transforma su salón en un espacio de entrenamiento: "Quito la mesa y me pongo ahí a tope", añadía. Un ejemplo claro de que para mantenerse en forma no hace falta contar con grandes recursos, sino con disciplina y organización.

Ayuno intermitente

El ayuno intermitente se ha convertido en tendencia en los últimos años, y celebridades como Jennifer Aniston, Elsa Pataky o Halle Berry lo han incorporado en su estilo de vida. Chenoa es una de las defensoras de este hábito.

La cantante y presentadora limita las horas en las que se ingieren alimentos y dejar que el cuerpo descanse y se regenere durante más tiempo.

Los defensores de este método aseguran que ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, facilita la pérdida de grasa y favorece la claridad mental.

En el caso de Chenoa, parece la fórmula perfecta para mantenerse activa a pesar de su apretada agenda televisiva: jurado en Tu cara me suena y presentadora en espacios de TVE como Dog House.

Beneficios

Para quienes se planteen probar esta rutina, conviene tener en cuenta algunos de sus beneficios más señalados por expertos:

Mayor quema de grasa : entrenar en ayunas puede favorecer la oxidación de lípidos.

: entrenar en ayunas puede favorecer la oxidación de lípidos. Mejora de la resistencia : el cuerpo aprende a gestionar mejor sus reservas de energía.

: el cuerpo aprende a gestionar mejor sus reservas de energía. Claridad mental : muchos practicantes reportan mayor concentración a lo largo del día.

: muchos practicantes reportan mayor concentración a lo largo del día. Vitalidad: la liberación de endorfinas durante el ejercicio eleva el estado de ánimo.

Eso sí, es importante remarcar que no es una fórmula universal. Cada organismo es distinto, y lo que funciona para Chenoa puede no ser adecuado para todas las personas.

Entrenar en ayunas

Practicar deporte sin desayunar es una de las cuestiones más debatidas por los expertos en fitness y nutrición. Algunos estudios sugieren que mejora la quema de grasa y entrena al cuerpo para optimizar el uso de la energía.

Además, las endorfinas liberadas durante el ejercicio explican esa sensación de vitalidad y buen humor que Chenoa transmite cada mañana.

Sin embargo, no todo el mundo puede tolerarlo igual. Entrenar en ayunas puede provocar mareos, bajadas de tensión o sensación de fatiga si las sesiones son muy intensas o prolongadas. Por eso, la los especialistas recomiendan escuchar al cuerpo y adaptar la rutina a las necesidades personales.

En el caso de Chenoa, que lleva años practicando este hábito, la constancia ha hecho que su cuerpo se acostumbre y que pueda mantener una disciplina que se refleja en su tono físico y en su actitud positiva.

La importancia de la constancia

A menudo pensamos que las celebrities cuentan con secretos imposibles de seguir para mantenerse en forma. Pero el ejemplo de Chenoa demuestra lo contrario: lo esencial no es tanto la complejidad de la rutina como la constancia.

Hacer ejercicio todos los días, aunque sea en casa y sin equipamiento sofisticado, puede marcar la diferencia. La cantante es prueba viviente de que con 50 años se puede estar en plena forma si se combina una alimentación consciente con un entrenamiento adaptado.

Desde aquel inolvidable Cuando tú vas, que la convirtió en una de las voces más reconocidas del pop español, hasta sus recientes apariciones en televisión, Chenoa ha sabido reinventarse. Hoy, además de ser artista, se ha transformado en un referente de autocuidado y vitalidad.

A sus recién cumplidos 50, Chenoa demuestra que la edad no es un obstáculo para estar en plena forma. Con disciplina, hábitos saludables y una buena dosis de motivación, es posible mantener la energía y la vitalidad.