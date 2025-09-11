Boticaria García explica cuáles son las variedades de magnesio más beneficiosas para incluir en la dieta

El magnesio, como complemento o suplemento, se ha colado tanto en conversaciones como en rutinas de cuidados y alimentarias. Antes de que las convocatorias de prensa tocaran a su fin con la llegada de agosto, el nombre de este mineral pululaba entre las charlas de las periodistas especializadas en belleza.

Pero, ¿qué beneficios reales tiene? Y, sobre todo, ¿qué aporta en cada una de sus formas? Porque ya son bastantes las que van copando el mercado: desde el citrato a la glicina, pasando por el treonato.

Un bebible de colágeno, un poco de melatonina para dormir, vitamina D en caso de que no haya una exposición adecuada al sol… ¡Y ahora también se une este elemento a la ecuación de autocuidados!

Una vez más, Boticaria García revela algunas de las claves para integrar las bondades de esta propuesta en la vida diaria y hacerlo de forma adecuada y consciente. En estos casos siempre hay que tener en cuenta las necesidades de cada cual y confiar en el consejo de los expertos en la materia.

"Citrato, glicina o treonato. Los apellidos del magnesio son como los coches en los que este va montado. Según sea el vehículo, llegará mejor a un destino que a otro", aclara con una sencilla comparación la farmacéutica antes de comenzar a mencionar las distintas variedades que se pueden encontrar.

La primera es la del citrato, de la que destaca que se absorbe muy bien y que resulta muy recomendable para mejorar el tránsito intestinal (algo que se puede ver alterado con el cambio entre vacaciones y la vuelta a la rutina) y los calambres. Lo mismo sucede con el glicinato o bisglicinato.

Además, la persona que lo incluya en sus rutinas tiene menos probabilidades de verse aquejada por diarreas. Igualmente, otro de sus beneficios tiene que ver con lograr un estado de relajación: "Al llevar glicina, se consigue un efecto relajante en el sistema nervioso. Debido a ello, muchos lo sugieren para aliviar la ansiedad o para mejorar el sueño", explica la experta.

No obstante, es importante específicar que estas ventajas son limitadas por el momento.

Su repaso continúa con la 'estrella emergente'. Así es como Boticaria García bautiza al treonato de magnesio. "Algunos estudios indican que llega mejor al cerebro y que podría mejorar la función cognitiva y la memoria", especifica.

Sin embargo, sucede lo mismo que con las supuestas propiedades calmantes del glicinato o bisglicinato, "aún falta evidencia sólida", comenta la profesional aunque reconoce que es habitual oír estas asociaciones en determinadas conversaciones.

Por último, hace referencia al óxido de magnesio, que sería la alternativa menos factible para incluir el complemento o suplemento en este tipo de rutinas. "Se absorbe poco en el intestino y se usa como laxante. No es la mejor opción si buscas reponer el complemento en el cuerpo", aclara.

En cualquier caso, Boticaria García anima a que en caso de dudas siempre se consulte con el farmacéutico. Y termina con una recomendación: "Come alimentos integrales. Legumbres, frutos secos y brócoli. Sí, brócoli, porque también está ahí".