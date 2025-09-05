Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Esta es mi receta de pollo favorita que puedes hacer con solo 3 ingredientes"

0 votos

Total: 10 min

Siendo conscientes de que en España debemos limitar el consumo de carnes rojas, el pollo se convierte en una de las mejores alternativas para el consumo de proteínas de origen animal. Es una carne barata y que puede llegar a resultar muy sabrosa si se sazona o se marina de forma conveniente.

No obstante, uno de los errores más comunes al cocinar pollo es que siempre lo hacemos de la misma manera. Usamos las mismas especias y, por lo general, si buscamos una opción saludable, lo cocinamos siempre igual: a la plancha.

Sin embargo, además de sus beneficios, el pollo tiene una gran ventaja y es su versatilidad. Más allá de las recetas tradicionales, podemos innovar con otras como haciendo brochetas con salsa tandoori. Según la cocinera y jueza de MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera, es una opción repleta de sabor y muy sencilla de hacer.

Ingredientes Ingredientes para unas brochetas de pollo tandoori 3/4 muslitos de pollo

Tres cucharadas de salsa tandoori

Tres cucharadas de yogur

Sal y pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Lima

Cilantro Paso 1 Trocea los muslos de pollo y los agrégalos en un bol Paso 2 Mezcla yogur griego, salsa tandoori, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y sal Paso 3 Mezcla con las manos y déjalo macerar, cuanto más tiempo mejor Paso 4 Prepara los trozos de pollo en brochetas y hornéalos hasta que se doren Paso 5 Prepara la salsa mezclando salsa de yogur, lima y cilantro Paso 6 Sírvelos con la salsa

Los beneficios del pollo

Según la Fundación Española de la Nutrición, "la carne de pollo tiene como componente mayoritario, en un 70% aproximadamente, el agua. Le siguen las proteínas con alto valor biológico, dado su contenido en aminoácidos esenciales. El pollo se puede considerar una carne magra, sobre todo cuando se consume sin piel, donde reside una parte importante de la grasa.

Esta carne es adecuada para todos, pero resulta especialmente beneficiosa para deportistas, personas activas, mayores, adolescentes y niños debido a su aporte de aminoácidos esenciales y su alta digestibilidad.

Y es que, la proteína del pollo es crucial para la construcción y reparación de tejidos y el mantenimiento de la masa muscular.

Incluir alimentos ricos en proteínas como la carne de pollo en la dieta puede ser también beneficioso para el control del peso corporal, lo que la convierte en una opción recomendada para dietas de adelgazamiento.

Investigaciones demuestran que un mayor consumo de pollo promueve la termogénesis y la sensación de saciedad en comparación con dietas con menos proteínas. Además, reemplazar la carne roja con pollo puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Además de estas ventajas, la carne de pollo contribuye al buen funcionamiento del organismo y a mantener una buena salud, fortaleciendo el sistema inmunitario y combatiendo bacterias y virus.