María José Martínez, chef, alto y claro: "Para que las gambas al ajillo tengan más sabor, el secreto no son las cayenas"

Total: 10 min

Comensales: 3

Si hay un plato que jamás falla en las mesas de España, esas son las gambas al ajillo. Un clásico del tapeo que protagoniza reuniones familiares, bares llenos de vida y aromas inconfundibles de ajo y aceite chisporroteando.

Pero cuando la receta viene con la firma de MJ (María José Martínez), la popular bloguera de cocina conocida por rescatar las fórmulas más tradicionales de su familia, el éxito está asegurado.

En su último vídeo viral, MJ ha decidido compartir la versión que le enseñó su abuela andaluza, tal y como la recuerda desde niña. Y aunque ella la prepara en una cocina moderna, asegura que "el truco no está en los electrodomésticos ni en las modas, sino en respetar los tiempos y el producto".

MJ, que acumula más de un millón de seguidores entre Instagram y TikTok, cuenta que esta receta la acompañó toda su vida. "En mi casa se hacía en celebraciones, pero también un domingo cualquiera. Era la manera de mi abuela de reunirnos a todos en la mesa”, recuerda.

La bloguera asegura que no se trata de reinventar el plato, sino de hacerlo tal y como se hacía antes: con aceite de oliva virgen extra, ajo laminado, cayenas y gambas frescas. “Hay muchas formas de preparar gambas al ajillo, pero para mí la auténtica es la que se puede hacer en 10 minutos y sabe a hogar”.

El secreto de las gambas al ajillo

Aunque la lista de ingredientes es corta, MJ insiste en que la clave está en tres gestos que marcan la diferencia:

Laminar los ajos del mismo grosor para que se cocinen por igual.

para que se cocinen por igual. No dejar que el ajo se queme , para evitar que amargue.

, para evitar que amargue. Cocinar las gambas muy poco tiempo, para que queden jugosas.

Con respecto a este último punto, la experta culinaria se muestra contundente: "Si te pasas de cocción, ya no hay marcha atrás. Las gambas deben quedar tiernas, no gomosas", advierte.

Receta de las gambas al ajillo

Los ingredientes para 2-3 personas para la receta de la abuela de las gambas al ajillo son los siguientes:

Ingredientes Ingredientes para gambas al ajillo con receta de la abuela 350 g de gambas (aunque MJ recomienda gamba blanca, pero admite cualquier variedad de calidad)

3 dientes de ajo

Aceite de oliva (echa la cantidad suficiente para cubrir el fondo de la sartén)

3 cayenas

Sal al gusto

Un poquito de perejil Paso 1 Pela las gambas y retira las tripas. Resérvalas. Paso 2 Pela y corta en láminas finas los dientes de ajo, procurando que tengan el mismo grosor. Paso 3 Vierte un buen chorro de aceite en la sartén y echa las cayenas. Paso 4 Incorpora el ajo laminado a fuego bajo y remueve hasta que estén dorados, sin que se quemen. Paso 5 Mientras los ajos se cocinas, añade sal (al gusto) a las gambas. Paso 6 Sube ligeramente el fuego, incorpora las gambas y reparte bien. Cocínalas un máximo de dos minutos. Paso 7 Justo antes de servir, corta el perejil fresco y espolvorea sobre el plato. Paso 8 El toque final: cómelas siempre acompañado de pan para disfrutar de la salsa de este manjar.

En Andalucía, las gambas al ajillo, también llamadas al pilpil, son una tapa imprescindible en cualquier barra. Se sirven recién hechas, muchas veces en cazuelas de barro que conservan el calor. MJ conserva esa tradición en casa, aunque reconoce que en la vida moderna a veces opta por una sartén antiadherente para mayor comodidad.

Pero ella lo tiene claro: "Lo importante es que el aceite esté aromático y que las gambas lleguen a la mesa todavía humeantes", explica.

Receta tradicional de las gambas al ajillo

Más allá de su sabor, las gambas son un alimento bajo en calorías y rico en proteínas de alta calidad. Aportan minerales esenciales como el yodo, el zinc y el selenio, y vitaminas del grupo B, especialmente B12. Combinadas con aceite de oliva virgen extra, forman un plato nutritivo y apto para casi cualquier dieta.

"En mi familia, mi abuela siempre decía que las gambas daban fuerza. Ahora sé que, aunque lo dijera como una frase hecha, tenía toda la razón", sonríe MJ.

Consejos para que salgan perfectas

La bloguera deja claro que, aunque la receta es sencilla, hay errores comunes que conviene evitar:

Usar aceite de mala calidad: el aceite es parte de la salsa, así que debe ser virgen extra.

Pasarse de fuego con el ajo: si se quema, todo el plato pierde frescura.

Cocinar las gambas demasiado tiempo: en apenas un par de minutos están listas.

También propone una variante para quienes no toleran el picante: sustituir la cayena por una pizca de pimentón dulce en el último momento.

"La comida es memoria. Cada vez que hago esta receta, vuelvo a la cocina de mi abuela, con las ventanas abiertas al patio y el sonido del aceite chisporroteando", confiesa la chef.