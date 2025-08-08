Atención a estos cinco síntomas, pueden ser signo de la perimenopausia

"¿Notas que tu regla no es como antes?, ¿te cuesta dormir o estás irritable? Podría ser que estuvieras en la perimenopausia". Así arranca su vídeo divulgativo el doctor Miguel Ángel Jiménez, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitari Sagrat Cor y Centre Mèdic l'Eixample Sagrat Cor, ambos en Barcelona.

Según el blog de Quirónsalud, esta etapa es una fase previa a la menopausia que se da entre 2 y 12 años de forma previa a la llegada de esta. De hecho, el prefijo 'peri-' significa 'alrededor de' o 'cerca de'.

Aunque normalmente este proceso fisiológico se suele dar en la década de los 40 años, en ciertas ocasiones se puede presentar incluso en los 30. Cuando se completa un ciclo de 12 meses sin menstruación, se produce la transición de un periodo a otro y se da por finalizada la perimenopausia.

De acuerdo a las palabras del experto, "la mujer puede llegar a notar estos cinco síntomas": trastornos menstruales, irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño o descansar correctamente en general, cambios en el peso corporal o sofocos. Todo esto puede provocar una situación de inestabilidad a diferentes niveles, más allá de lo obvio.

La perimenopausia tiene lugar cuando los ovarios disminuyen su producción de estrógenos, la hormona por excelencia de la mujer. Esta es cardioprotectora, produce un espasmo correcto a nivel de los vasos sanguíneos y modifica de manera correcta la grasa corporal.

Cuando esto sucede, la sintomatología previamente mencionada aflora, "es entonces cuando en consulta hay que valorar la posibilidad de comenzar un tratamiento o no", aclara el doctor Jiménez.

Según el profesional de la salud, en caso de que la decisión médica sea que sí a iniciar este proceso, el mismo siempre se establecerá de forma personalizada en cada caso. "Se basará en los síntomas y en cómo están afectando a la calidad de vida de la paciente".

Una de las alternativas más habituales para lidiar con la perimenopausia es la terapia hormonal sustitutiva, que consiste en reemplazar las hormonas que naturalmente produce el cuerpo y que a raíz del envejecimiento el ovario deja de fabricar.

Sin embargo, no todo depende de química, sino que lo idóneo sería combinar esto con ciertos cambios a nivel de hábitos: lo ideal sería modificar la actividad física, la dieta e incluso comenzar una terapia familiar y grupal. "Todo ello desembocará en un reestablecimiento de la calidad de vida".

Una doctora en su consulta. Foto de National Cancer Institute en Unsplash

Por supuesto, hay una serie de factores de riesgo que puede provocar el adelanto de la menopausia, como el tabaquismo, antecedentes familiares, haber pasado por tratamientos oncológicos o haberse sometido a una histerectomía, es decir, a la extirpación del útero, que no de los ovarios.

El doctor Miguel Ángel Jiménez destaca de esta fase que se trata de una época de transición hacia uno de los periodos más largos de la existencia de las mujeres. "Sin duda, es básico que comprendan y acepten lo que está sucediendo en su cuerpo para que puedan vivir en plena confianza".