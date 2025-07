Sandra Barneda, 49 años, revela el único alimento que ha eliminado de su dieta: "Tenía un ingrediente adictivo"

Una dieta saludable y equilibrada no solo ayuda a perder grasa o mantener un peso adecuado, también es clave para prevenir enfermedades y mejorar el bienestar general. Aportar al cuerpo los nutrientes que necesita influye directamente en el rendimiento físico y en el estado de ánimo.

Pero en España aún queda mucho por hacer: el 68% de los españoles no sigue una alimentación equilibrada, según los últimos datos. Una cifra que evidencia lo difícil que puede ser mantener hábitos sostenibles, incluso cuando se conocen sus beneficios.

Y si hay alguien que sabe lo que implica llevar un estilo de vida saludable, esa es la periodista, escritora y presentadora Sandra Barneda. A sus 49 años, Barneda es una firme defensora del ejercicio físico y de una alimentación alineada con la salud.

Entrena con frecuencia y ha ido ajustando su dieta a las necesidades reales de su cuerpo. Entre esos cambios, hay uno reciente que ella misma ha compartido públicamente: ha eliminado de su rutina un ingrediente que, sin darse cuenta, consumía en exceso.

"Me he quitado el ingrediente adictivo", confesó en una entrevista para el podcast Mujer Vital. Se refería al chocolate y en concreto, al tipo de chocolate con alto contenido en azúcar.

El chocolate negro del 85%, un nuevo aliado

"Llevo tiempo intentando comer chocolate negro del 85%. Mi sobrino vivía conmigo y la compra cambiaba mucho con 18 años. Cuando se fue, me di cuenta de que estaba comiendo muchísimo chocolate, era del 70% y llevaba mucho azúcar. Me pasé al 85% y ya no como apenas. Cuando me tiene que venir la regla, obviamente me lo noto, pero ya no tengo esa necesidad", aseguraba recientemente.

¿Por qué es tan significativo este cambio? Por el azúcar. Este ingrediente tiene un efecto adictivo más fuerte de lo que solemos imaginar. Al consumirlo, el cerebro lo asocia de inmediato con placer, activa el sistema de recompensa y genera el deseo de repetir.

Optar por chocolates con mayor porcentaje de cacao, como el de un 85% que menciona Barneda, no solo reduce drásticamente la cantidad de azúcar, sino que también ayuda a estabilizar los niveles de energía y a evitar los clásicos picos y caídas que generan fatiga y antojos.