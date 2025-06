La alerta del médico Manuel Viso a España: "La vitamina D frena el envejecimiento, pero en exceso daña el corazón"

Por todos es sabido que la vitamina D es imprescindible para poder disfrutar de un buen estado de salud, siendo muy recomendable incluir en la dieta alimentos ricos en ella, como los pescados grasos, los huevos, la mantequilla o la leche.

Sin embargo, no hay que cometer el error de consumirla en exceso, tal y como advierte el médico Manuel Viso aprovechando la publicación de un estudio en The American Journal of Medicine, donde se revela que puede ralentizar el envejecimiento biológico tres años.

El doctor destaca el gran potencial que tiene este micronutriente para frenar el deterioro celular, mostrándose muy satisfecho con dicha investigación, que forma parte del ensayo VITAL y que analizó a más 25.000 adultos a lo largo de cuatro años.

Durante este periodo, los que tomaron 2.000 UI diarias de vitamina D3 (vitamina D activa), mostraron una menor pérdida de longitud telomérica, que se asocia con una reducción en la velocidad del envejecimiento biológico, con lo que ello puede suponer para la salud.

Manuel Viso quiso compartir este hallazgo de la Escuela Nacional de Harvard y la Universidad Augusta a través de sus redes sociales, donde dejó claro que "la suplementación diaria de vitamina D puede reducir el envejecimiento".

La vitamina D ralentiza el envejecimiento

Manuel Viso explicó con detalle su funcionamiento y explicó que la vitamina D protege los telómeros, que son las tapas finales de los cromosomas. El experto afirmó que cada vez que una célula se divide, los telómeros se van acortando y cuando son demasiado cortos, las células dejan de funcionar.

"Y ahí empieza el envejecimiento celular, orgánico y físico", destaca el médico y divulgador, que indica que este estudio ha dejado claro que con la toma de vitamina D los telómeros aguantan mucho más tiempo largos o su acortamiento se ve ralentizado.

En total, "supondría al menos tres años menos de envejecimiento biológico", si bien aclara que estos estudios se deben tomar con cautela porque son necesarias más investigaciones. En todo caso, se confirma la importancia de mantener los niveles adecuados de vitamina D.

Esta se puede obtener tanto a través de la alimentación como de la suplementación, pero también mediante la exposición a la luz solar, siendo muy importante tenerla en cuenta porque puede ser fundamental en la salud celular con el paso del tiempo.

El peligro del exceso de vitamina D

La vitamina D es extremadamente importante para poder disfrutar de una buena salud, pues desempeña distintas funciones que son clave para mantener las células del cuerpo sanas y funcionando de la forma correcta.

La gran mayoría de las personas no reciben suficiente vitamina D, por lo que es común que se recurra al uso de suplementos. Sin embargo, aunque sea poco frecuente, es posible que llegue a acumularse en exceso y pueda llegar a alcanzar niveles tóxicos en el organismo.

Además, su exceso puede afectar al sistema cardiovascular, favoreciendo la aparición de arritmias o aumentando el riesgo de daño cardíaco.

La toxicidad de la vitamina D es una afección poco usual, pero que puede tener graves efectos sobre la salud. También conocida como hipervitaminosis D, suele estar provocada por una ingesta de grandes dosis de suplementos de vitamina D.

La principal preocupación de esta toxicidad tiene que ver con la acumulación de calcio en la sangre (hipercalcemia), que puede ocasionar malestar estomacal y vómitos, así como debilidad y micción frecuente. También puede dañar los riñones y provocar dolores de huesos.

Además de estos síntomas, el exceso de vitamina D en el organismo puede causar irritabilidad, debilidad muscular, deshidratación y, en los casos más graves, problemas cardíacos, de manera que debe tratar de evitarse, aunque por lo general no suele ser un problema frecuente.

El tratamiento de la toxicidad de la vitamina D incluye la interrupción del consumo de suplementos, aunque también es posible que sea necesaria la administración de líquidos por vía intravenosa para aportar al organismo la hidratación necesaria.

Asimismo, el profesional médico podría recetar al paciente medicamentos como corticoides o bifosfonatos para reducir los niveles de calcio en la sangre.

Prevención de la toxicidad de vitamina D

Para prevenir la hipervitaminosis D, los consejos de los profesionales pasan por no tomar más de 4000 unidades internacionales (UI) diarios de vitamina D, salvo que esté indicado por un médico. La mayoría de los adultos apenas necesitan 600 UI de esta vitamina al día.

Pese a ello, algunos facultativos recetan dosis superiores para tratar distintos problemas de salud como los niveles bajos de vitamina D, pautando al paciente la ingesta de dosis más altas durante un tiempo determinado, siempre comprobando los niveles de calcio y vitamina D en sangre.

Alimentos ricos en vitamina D

Para obtener la cantidad de vitamina D necesaria, más allá de exponernos a la luz del sol, podemos consumir diferentes alimentos que son ricos en ella y que pueden ayudar a mejorar los niveles, como son: