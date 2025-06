¿Por qué las mujeres suelen sufrir más dolencias en los pies que los hombres? La respuesta del experto

Las dolencias en la zona de los pies no solo supone una molestia, puede convertirse en un problema con consecuencias en todo el cuerpo. Es posible que la espalda y las rodillas se vean especialmente afectadas. Entre los fenómenos más comunes se encuentran los callos, los juanetes, los dedos de martillo o la fascitis.

Afectan tanto a hombres como a mujeres, aunque ellas son más propensas a sufrirlo. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por qué el dolor de pies es más habitual en la población femenina? Enrique López Rato, podólogo del Health Center Quirónprevención, nos aporta las respuestas para entenderlo.

Factores clave

El experto advierte de que "el motivo principal es el calzado. Las plataformas, los tacones o, por otro lado, las sandalias muy planas, generalmente son factores de riesgo que pueden generar lesiones. Se sabe que los pies de las mujeres y los hombres son distintos. Por lo general, son más estrechos".

Los problemas relacionados con estas dolencias vienen derivados de un modelo inadecuado. "Además, a menor base de sustentación, tendremos más probabilidad de tener esguinces. Un zapato estrecho y en punta puede ser desencadenante de juanetes o deformidades en los dedos pequeños".

Suele producirse de forma más frecuente durante la temporada estival: "También surgen muchas molestias cuando llega el verano y se hace el cambio de tacón a sandalia (en general planas). La musculatura se ve afectada y aumentan las tendinopatías aquileas o las fasciopatías plantares".

Existen, a su vez, otros factores: "Los ligamentos pueden alterarse con cierta medicación o con el embarazo, pudiendo otorgar mayor inestabilidad en las articulaciones. No obstante, creo que los hábitos, que por suerte están cambiando, son el factor principal de las patologías que sufren las mujeres en los pies".

López Rato recuerda: "Siempre digo que la mejor consulta es la preventiva. Surgen dudas respecto al calzado que una persona necesita. Dar tips acerca de las necesidades de un paciente va a ayudar mucho a la hora de elegir entre la inmensidad de marcas y modelos que hay. En caso de no ser preventivo, cualquier signo de alarma siempre es la molestia o el dolor".

Cómo solucionarlo

El especialista destaca que "por suerte, existen muchas maneras de revertir los problemas en los pies. Desde cambios de calzado y ejercicios para disminuir los dolores, hasta los tratamientos profesionales y personalizados como prótesis digitales, plantares, u otros más invasivos como infiltraciones o incluso cirugía. La elección del zapato es uno de los factores clave".

¿Cómo elegirlo bien? "Lo mejor es que el calzado sea lo más respetuoso posible. Siempre digo que si pueden sacar la plantilla y poner el pie encima verán si es muy estrecho o corto. Ni todas las personas tienen el mismo pie, ni todos los modelos utilizan el mismo patrón. A todos nos pasa que tenemos en el armario zapatos de distinto número o que algunos con el mismo número lo notamos diferente", recomienda.

"También recomendamos ir a comprar el calzado a última hora del día, ya que el pie aumenta su tamaño con el paso de las horas. Alguna vez seguro que ha pasado que adquieres uno por la mañana, te lo pones para salir a cenar y te acaba molestando. Por otro lado, aunque parezca una tontería, siempre recomiendo probarlo con un calcetín similar al que vayas a utilizar luego. Por ejemplo, uno ejecutivo para una bota de esquiar seguramente haga que elijas un número inferior y a posteriori te duela", precisa.

A su vez, recuerda rotundamente que no todo el mundo debería llevar el mismo tipo de calzado: "Cada pie es un mundo y cada diseño casi también. De hecho, con el acceso que tenemos en internet a todas las tiendas y marcas, no recomendaría nunca comprar uno por plataformas online, a no ser que estés muy segura de la talla y el modelo que utilizas porque ya lo tengas y lo quieras de otro color. Lo mejor es ir a la tienda y probarlo tranquilamente con las recomendaciones de las que hemos hablado".