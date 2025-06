Ismael Galacho, nutricionista, avisa a España: "La pasta no engorda y es esencial, pero tienes que cocinarla así"

Los carbohidratos tienen una pésima fama en el campo de la nutrición. Nos han enseñado a sentirnos culpables cada vez que comemos un plato de pasta, arroz o algo de pan, porque engordan.

No obstante, el experto en nutrición, Ismael Galacho, ha desmontado uno de los mitos más extendidos en el mundo de la alimentación: los carbohidratos no nos hacen aumentar de peso.

Lo que realmente engorda, y esto lo dice con contundencia Galacho, es comer más calorías de las que quemas. Es decir, comer pasta no te va a hacer subir de peso por sí sola. La clave está en el balance energético y en aprender a comer con cabeza, no con miedo.

Demonizar a los hidratos de carbono

Ismael Galancho, nutricionista deportivo y educador físico, declara que "La gente piensa en bollos cuando oye la palabra carbohidratos, y eso es un problema".

A nivel general, los hidratos se han convertido en el enemigo número uno de las dietas, cuando en realidad son una fuente de energía esencial para el organismo.

Lo preocupante, según Galacho, es que muchos eliminan por completo alimentos tan nutritivos como las legumbres, el arroz integral, la avena o incluso las frutas, por miedo a engordar. Todo por culpa de modas pasajeras que no tienen base científica.

"Es falso que los carbohidratos engorden. Lo que engorda es un exceso calórico", afirma tajante el experto. Ningún macronutriente, ni los hidratos, ni las grasas, ni las proteínas, engorda por sí mismo.

Lo que realmente provoca el aumento de peso es comer más de lo que se gasta, independientemente de dónde vengan esas calorías.

¿Qué tipo de carbohidratos debes comer?

La clave, según Galacho, no está en eliminar los carbohidratos, sino en elegir los adecuados. No es lo mismo un croissant relleno de chocolate que una patata cocida o un plato de lentejas.

Los carbohidratos de calidad son aquellos que vienen en forma de cereales integrales (avena, arroz integral, quinoa); frutas y verduras; legumbres y tubérculos (como las patatas o boniatos).

Estos alimentos no solo aportan energía, sino también fibra, vitaminas y minerales que mejoran la digestión, el control de la glucosa y la salud metabólica. Además, son saciantes, lo que ayuda a evitar los atracones y el picoteo constante.

Por el contrario, los productos ultraprocesados que mezclan harinas refinadas con azúcares y grasas poco saludables, como la bollería industrial o las galletas, sí que pueden contribuir al aumento de peso y al deterioro de la salud, pero no por ser “carbohidratos”, sino por su composición general y su alta densidad calórica.

La conexión entre el deporte y los hidratos

Otro de los miedos más comunes es que, si no eres deportista, no necesitas carbohidratos. Pero Galancho desmonta esta idea.

"Una persona sedentaria no necesita los mismos carbohidratos que un deportista de élite, pero eso no significa que deba eliminarlos por completo", afirma el nutricionista y experto en deporte.

Los hidratos son necesarios incluso en personas con bajo nivel de actividad, porque el cuerpo los utiliza como fuente de energía para funciones tan básicas como pensar, moverse o incluso respirar. Lo importante es ajustar las cantidades al nivel de gasto energético, no prohibirlos.

Comer con sentido común

Lejos de las modas milagrosas, Galacho propone una visión realista y sostenible de la nutrición: "Dejar de buscar culpables únicos en un sistema tan complejo como el cuerpo humano".

Es decir, dejar de señalar alimentos concretos como "malos" y entender el contexto completo. El estrés, el sedentarismo, el hambre emocional y la falta de sueño también influyen, y mucho, en nuestra forma de comer y en nuestro peso.

La solución no está en eliminar grupos de alimentos, sino en moverse más; comer mejor (con más alimentos reales y menos ultraprocesados); dormir bien y gestionar el estrés. No es solo lo que comes, sino cómo vives.

El peligro de los 'milagros' nutricionales

Galacho también desmiente otro concepto muy de moda: la "inflamación" causada por ciertos alimentos.

Muchas personas confunden la hinchazón ocasional (como la que puede provocar una comida copiosa) con inflamación real, cuando en realidad la inflamación crónica no da síntomas visibles y solo se detecta mediante análisis médicos.

Los carbohidratos según el nutricionista Ismael Galacho.

"Una dieta antiinflamatoria es, básicamente, una dieta saludable", explica. Pero advierte que obsesionarse con este tipo de estrategias puede ser contraproducente e incluso llevar a deficiencias nutricionales si no se hacen bien.

Por tanto, los carbohidratos no son tus enemigos. Lo que engorda es comer más de lo que necesitas, moverte poco y vivir con estrés. Comer arroz, pasta o pan integral no solo no es malo, sino que puede formar parte de una dieta saludable, equilibrada y placentera.