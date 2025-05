Sara Marín, médico: "Beber un café en ayunas altera el sistema digestivo. Es como tirar gasolina al fuego"

En España, unos 22 millones de personas mayores de 15 años (63%) beben café a diario según un reciente informe publicado sobre los Hábitos de Consumo de Café en España.

Se trata de una bebida tan reconfortante como accesible en cualquier momento; tanto para despertarnos como un simple acto social. Pero, ¿perjudica a nuestra salud?

Lo que para la mayoría es un gesto inocente (y necesario) podría estar dañando tu sistema digestivo sin que lo sepas. Así lo advierte la doctora Sara Marín, médica especializada en microbiota y salud digestiva.

En una serie de publicaciones que ya acumulan miles de visualizaciones en redes sociales, la doctora lanza una advertencia clara y directa:

"El café en ayunas puede alterar tu sistema digestivo y sobre todo si tienes problemas de base. Mejor tomarlo acompañado", afirma la doctora.

El (inofensivo) ritual de la mañana

Despertarte, caminar zombie hacia la cafetera y tomarte el primer sorbo con el estómago vacío puede parecer lo más normal del mundo. Pero, según Sara Marín, ese hábito tan común puede estar afectando tu salud más de lo que imaginas.

"El café en ayunas no solo te despierta, sino que te manda corriendo al baño", comenta con un tono científico pero muy cercano a su público.

Este efecto es muy conocido y, de hecho, ha dado lugar a frases populares como "café y cigarro, muñeco de barro" o "café y la paloma", que hacen alusión a esa urgente visita al baño tras el primer café del día.

El principal problema, según explica la doctora, es que el café estimula la producción de ácido gástrico.

Si no has comido nada, ese ácido no tiene "con qué trabajar", y comienza a irritar la mucosa del estómago. "Es como tirar gasolina al fuego", explica gráficamente Marín. Esto puede provocar:

Acidez

Inflamación abdominal

Molestias o dolor estomacal

Desequilibrios en la microbiota intestinal

Para quienes ya padecen problemas digestivos como gastritis, colon irritable o reflujo, estos efectos pueden multiplicarse. "Estos efectos pueden ser más notorios en personas con patologías digestivas previas", subraya.

Colon hiperestimulado

Otro aspecto que destaca la especialista es el efecto laxante del café, que puede acelerar el tránsito intestinal incluso si no has comido.

Eso significa que no es hambre lo que sientes al correr al baño, sino una estimulación directa del colon, lo cual no es necesariamente saludable si se convierte en algo crónico.

Aunque para algunas personas este efecto sea "práctico" para ir al baño por la mañana, lo cierto es que el cuerpo necesita un equilibrio, y estimularlo artificialmente día tras día puede desajustar sus ritmos naturales.

Más estrés desde primera hora

No solo hablamos del sistema digestivo. El café también tiene un impacto hormonal, especialmente en la producción de cortisol, conocida como la "hormona del estrés".

Según Marín, "no es que el cortisol sea malo, pero al despertarnos ya tenemos un pico natural, y el café puede elevarlo aún más".

Este aumento puede traducirse en un estrés innecesario, taquicardia o ansiedad, incluso antes de empezar el día. Algo especialmente problemático para quienes ya padecen ansiedad, insomnio o sensibilidad al estrés.

Una solución sencilla y efectiva

La doctora Marín aconseja acompañar el café siempre con algo de comida o esperar al menos una hora después de despertarte para tomarlo. Así podrás seguir disfrutándolo sin que ello suponga alterar tu salud digestiva ni hormonal.

Esta estrategia ayuda a amortiguar el impacto del café en el estómago, y también favorece una mejor absorción de nutrientes si desayunas correctamente.

Aun así, "si notas molestias recurrentes o cambios digestivos tras tomar café en ayunas, lo más recomendable es consultar con un profesional sanitario que pueda evaluar tu caso concreto", recuerda Marín.

Es un consejo que cobra aún más valor en una sociedad donde muchas personas padecen problemas digestivos sin diagnosticar o arrastran molestias que creen normales, cuando en realidad tienen solución.