María Esclapez, psicóloga: "Si tu pareja te dice que te mereces a alguien mejor es una excusa fácil para esto"

La psicóloga María Esclapez ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que, aunque parezca que no, toca de cerca a muchas personas. Y es que en su última publicación en redes sociales, la experta analizó una expresión que muchos han escuchado o incluso dicho: “Te mereces a alguien mejor”.

Una frase que, aunque a primera vista puede parecer todo un acto de generosidad emocional, en realidad es una forma de escapar del compromiso afectivo.

Según explica Esclapez, estas palabras pueden tener una doble lectura. “Un ‘te mereces a alguien mejor’ puede significar exactamente eso, pero a veces esa expresión se usa como excusa fácil para evadir responsabilidad afectiva”, señala la psicóloga.

En otras palabras, en vez de ser una forma sincera de terminar, puede ser una manera cómoda de huir de una conversación complicada. Es por ello, que la especialista ha ido más allá y ha enumerado lo que muchas veces esa frase en realidad quiere decir:

"Quiero evitar el conflicto y esto es una forma fácil de alejarme de la relación"

"Me da miedo ser honesto y quedar como el malo así que proyecto mi propia insatisfacción en ti, en tu bien merecer"

"Te hice daño y no sé de qué otra manera puedo arreglar esto, así que mejor me voy"

"No sé lo que quiero, así que te digo esto y por lo menos digo algo"

"Soy un inmaduro emocional y no sé afrontar estas cosas de otra manera (ni quiero)"

Estas afirmaciones invitan a pensar que la persona que pronuncia la famosa frase no siempre lo hace desde un lugar de empatía, sino desde una necesidad de escapar sin afrontar las consecuencias emocionales de una ruptura.

Y es que tal como apunta Esclapez, muchas veces se dice como una forma de quedar bien, evitar sentirse culpable o eludir una conversación difícil.

Sin embargo, la especialista se centra en algo aún más delicado. Pues según detalla de forma contundente, algunas personas, en lugar de querer terminar de verdad, utilizan esta frase para manipular: "En realidad no quiero dejarte, lo que quiero es manipularte poniéndome en el papel de ‘no soy suficiente para ti’, para que te preocupes, me consueles y me reafirmes que me quieres", explica la psicóloga.

Una forma de generar culpa o de buscar atención, en vez de resolver lo que realmente está pasando en la relación. Además, también añade que muchas veces no se trata de maldad, sino de miedo o falta de herramientas emocionales.

"No sé lo que quieres, pero prefiero irme porque preguntarte implicaría tener una conversación incómoda para la que no estoy preparado", concluye Esclapez.