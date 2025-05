Aurelio Rojas, cardiólogo: "Si comes dos kiwis una hora antes de irte a la cama, te duermes un 50% más rápido"

Dormir bien se ha convertido en un lujo para muchas personas. Estrés, pantallas, cenas copiosas y la falta de rutinas se han convertido en algunos de los factores que interfieren con el descanso nocturno de miles de personas en el mundo entero. Según la Real Academia Nacional de Medicina, tan solo en España, más de cuatro millones de personas sufre insomnio crónico.

Sin embargo, existen soluciones naturales increíblemente beneficiosas que pueden marcar la diferencia. Una fruta que para el cardiólogo Aurelio Rojas oro puro: el kiwi. Para el médico, comer dos piezas una hora antes de dormir mejora significativamente la cantidad y calidad del sueño, además de aportar grandes beneficios cardiovasculares y antiinflamatorios.

El ritmo de vida actual nos empuja al estrés constante. Muchas personas llegan a la cama con la mente activa, incapaces de desconectar. El doctor Rojas propone comer kiwis como un hábito sencillo, pero potente, para devolver al cuerpo su equilibrio natural. Una realidad respaldada por diferentes estudios científicos, además de por la propia experiencia del experto en cardiología.

La fruta que te ayuda a dormir bien

"Si te cuesta dormir y quieres algo natural, no te cuesta nada añadir dos kiwis a tu cena, una horita antes de dormir", asegura el cardiólogo. Y es que, al ser una fruta, algo totalmente natural, no hay efectos secundarios. No hay dependencias. Solo un alimento delicioso, bajo en calorías y con un efecto relajante comprobado.

En su ya famoso vídeo en redes sociales, el doctor Rojas asegura que “Tomar dos kiwis antes de dormir ha demostrado que mejora la cantidad y la calidad del sueño." Una solución efectiva y muy saludable que puede adoptar cualquier persona con este problema.

La razón está en la rica composición del kiwi. Esta fruta contiene serotonina y melatonina, dos compuestos fundamentales en la regulación del ritmo circadiano y el ciclo del sueño. La serotonina, además de ser conocida como la hormona de la felicidad, es precursora directa de la melatonina, la hormona que nos induce al sueño profundo y reparador.

Las personas que consumen kiwi de forma regular antes de acostarse:

Se duermen un 50% más rápido .

. Tienen menos despertares nocturnos.

Disfrutan de un sueño más profundo y prolongado.

Esto sitúa al kiwi como una alternativa natural real a muchos fármacos para el insomnio leve. Sin efectos secundarios, sin adicción, y con muchos otros beneficios añadidos para la salud.

Un aliado del corazón

Lo mejor de todo es que el kiwi no solo te ayuda a dormir, sino que es una auténtica joya para el sistema cardiovascular. Tal y como explica Aurelio Rojas: "El kiwi es muy rico en vitamina C, en carotenoides y en fibra, propiedades magníficas, protectoras de nuestro sistema cardiovascular y antiinflamatorio, además de tener estudios en los que se ha demostrado mejorar la reparación del ADN y la longevidad de tus células.”

Eso significa que comer kiwi regularmente no solo mejora tu descanso, sino que también:

Reduce la inflamación del organismo.

Disminuye la grasa corporal y el colesterol.

Protege contra el daño oxidativo.

Ayuda a mantener la presión arterial estable, gracias a su contenido en potasio.

Refuerza el sistema inmune, reduciendo el riesgo de infecciones y enfermedades crónicas.

Aunque siempre se ha creído que la naranja es la reina de la vitamina C, el kiwi la supera con creces. Este antioxidante esencial fortalece las defensas, mejora el estado de la piel y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, su contenido en fibra lo convierte en un aliado perfecto para el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento y mejorando la salud digestiva.

Una sencilla técnica para personas estresadas o con insomnio leve que está demostrado que funciona. Tómate uno o dos kiwis una hora antes de acostarte, como parte de tu cena o como postre. Evita, eso sí, tomar solo fruta como cena habitual. Según los nutricionistas, lo ideal es equilibrar con algo de proteína o grasa saludable para no despertarte a mitad de la noche con hambre.