Marcos Díaz, entrenador: "Si quieres eliminar la grasa de la barriga, los abdominales son ineficaces"

En la gran mayoría de los casos, el envejecimiento y el aumento de peso van de la mano. A medida que pasa el tiempo, no solo se hace más complicado tener energía para hacer deporte, sino que de forma general, la masa muscular disminuye con la edad y el músculo es reemplazado por grasa con el tiempo.

La zona del abdomen es una de las más perjudicadas, de hecho, muchas mujeres notan un aumento en la acumulación de grasa alrededor de esta área después de la menopausia, incluso cuando el peso sigue siendo el mismo. Por este motivo, así como seguir una dieta equilibrada, resulta fundamental hacer ejercicio de forma constante.

Sin embargo, no todos los ejercicios son igual de efectivos. Según Marcos Díaz, entrenador online, los famosos abdominales "son ineficaces", y si lo que queremos es eliminar la grasa abdominal, tenemos que actuar sobre el verdadero problema: el exceso calórico y la falta de masa muscular activa.

El consejo de un entrenador para eliminar la grasa abdominal

La acumulación de grasa en la zona abdominal es un desafío de lo más común para muchas mujeres llegadas a los 50. Incluso aquellas que lucen una figura esbelta o un peso corporal saludable, es un problema que afecta no solo a la apariencia física, sino también a la salud. Al tratarse de grasa visceral en su mayoría, resulta más peligrosa que otros tipos de grasa como la subcutánea, aumentando así el riesgo de enfermedades cardíacas o crónicas.

En este punto, uno de los errores más extendidos es creer que hacer abdominales de forma constante —y en muchos casos, excesiva— es el camino más directo para lograr un vientre plano. Sin embargo, esta idea no solo es "ineficiente", sino que, según el entrenador, "puede ser perjudicial".

Los abdominales, especialmente si se realizan de manera incorrecta o sin una base física adecuada, no solo no eliminan la grasa localizada, sino que también pueden aumentar el riesgo de lesiones como hernias abdominales, explica Marcos. No importa cuántas repeticiones se hagan, la grasa de la zona no desaparecerá si no se actúa sobre el exceso calórico y la falta de masa muscular activa.