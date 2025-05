Enrique Rojas, psiquiatra: "El 96% de los adultos en España sufre un preocupante trastorno psicológico sin saberlo"

Agotamiento emocional El primer signo de alerta es el más evidente, pero también el más comúnmente ignorado. Se trata de un cansancio físico y psicológico que no se va con un fin de semana de descanso. Es una sensación de desgaste constante, de tener la batería en rojo todo el tiempo.

Te vuelves más irritable, más negativo y empiezas a ver a tus compañeros o clientes como una carga. No es que seas una mala persona, es que tu mente está levantando defensas para sobrevivir al estrés.

Falta de realización personal

Otra señal clara de burnout es la sensación de inutilidad o fracaso profesional. Empiezas a valorar tu trabajo como poco significativo, dudas de tu talento, te sientes insuficiente y te castigas con pensamientos negativos.

Esta pérdida de autoestima afecta no solo tu rendimiento, sino también tu motivación. Ya no te ilusiona crecer, aprender o mejorar. Simplemente, quieres sobrevivir al día. Y ese sentimiento puede ser devastador a largo plazo si no se trata.