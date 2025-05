Adiós a la barriga: esta es la solución definitiva para mujeres a partir de los 50 según los nutricionistas de Harvard

La acumulación de grasa en la zona abdominal es uno de los retos más habituales para muchas mujeres a partir de los 50 años. Incluso en quienes mantienen una figura más atlética o un peso considerado saludable, este tipo de grasa puede convertirse en una preocupación, no solo por cuestiones estéticas, sino sobre todo por sus implicaciones en la salud. Al tratarse mayormente de grasa visceral, más profunda y metabolíticamente activa que la subcutánea, se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y otros trastornos crónicos.

La grasa visceral se encuentra en la parte más profunda del abdomen,rodeando a órganos vitales como el hígado y los intestinos. De ahí que esta sea especialmente peligrosa, tal y como afirma la Universidad de Harvard. Un proceso que puede incrementar una vez alcanzada la menopausia, afectando a mujeres que antes no habían tenido barriguita.

Factores como los cambios hormonales, la ralentización del metabolismo o un estilo de vida más sedentario suelen contribuir a la acumulación de grasa abdominal, especialmente a partir de cierta edad. Sin embargo, también influyen la genética, el estrés crónico y la falta de sueño. Ante esta realidad, los nutricionistas de Harvard insisten en cambiar el enfoque: más allá de obsesionarse con el peso o la grasa localizada, lo verdaderamente relevante es apostar por una correcta recomposición corporal que priorice el aumento de masa muscular y la mejora del estado metabólico general.

Reducir la grasa abdominal, más allá de la preocupación por nuestro físico, equivale a una mejor salud general. Para ello, la alimentación, el ejercicio físico y un estilo de vida equilibrado, son clave para conseguir esa recomposición corporal adecuada, reduciendo así la grasa localizada del abdomen.

Debemos tener en cuenta que lo que para una persona puede funcionar, para otra no ser efectivo. Por eso es ideal hablar con un profesional o un nutricionista para recibir orientación personalizada y crear un plan adecuado a tus necesidades específicas.

Cómo eliminar la grasa abdominal

La acumulación de grasa visceral es especialmente común a partir de la menopausia, una etapa en la que los cambios hormonales favorecen su desarrollo. Este tipo de tejido adiposo no solo se deposita en la zona abdominal, sino que además libera proteínas inflamatorias y contribuye al aumento de la presión arterial, lo que eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Por ello, es fundamental adoptar medidas efectivas para reducir esa barriga incipiente, no solo por motivos estéticos, sino como una inversión directa en salud.

Para ello, es muy importante no centrarse únicamente en bajar de peso ni querer adelgazar a toda costa. Según los nutricionistas de la reputada universidad, lo que hay que apostar por una recomposición corporal, es decir, realizar un entrenamiento de fuerza e ingerir una cantidad diaria de proteínas de entre 1,6 y 3,1 gramos por kilo/peso.

Recomposición corporal.

La alimentación es fundamental, al igual que lo es una rutina de ejercicio que fortalezca los músculos, que es lo que más se debilita según vamos alcanzando la madurez. Por eso, las proteínas que encontramos especialmente en las verduras, son esenciales para lograr deshacernos de la grasa abdominal: ayudan a mantener una masa muscular idónea.

Cómo eliminar la barriga

Teniendo claro que una dieta equilibrada y rica en nutrientes, además de un entrenamiento de fuerza adecuado para ti, es lo que más puede ayudar a perder esa odiada barriga, especialmente a partir de los 50, aquí puedes encontrar los principales consejos que los nutricionistas de Harvard recomiendan:

Comer verduras asiduamente . Las verduras son bajas en calorías y ricas en fibra, lo que ayuda a mantenernos saciados y, por tanto, reducir la ingesta calórica total.

. Las verduras son bajas en calorías y ricas en fibra, lo que ayuda a mantenernos saciados y, por tanto, reducir la ingesta calórica total. Consumir proteínas magras . Las proteínas ayudan a mantener la masa muscular. Opta por alimentos como el pollo, el pescado, los huevos y las legumbres para conseguir, además, sentirte más lleno.

. Las proteínas ayudan a mantener la masa muscular. Opta por alimentos como el pollo, el pescado, los huevos y las legumbres para conseguir, además, sentirte más lleno. Evitar los azúcares simples . Los alimentos y bebidas, especialmente aquellos endulzados con fructosa como los refrescos, los dulces y la bollería industrial, contienen azúcares simples. Estos favorecen la acumulación de grasa abdominal.

. Los alimentos y bebidas, especialmente aquellos endulzados con fructosa como los refrescos, los dulces y la bollería industrial, contienen azúcares simples. Estos favorecen la acumulación de grasa abdominal. Limitar el consumo de alcohol . El alcohol contribuye a la acumulación de grasa abdominal, por lo que beber con moderación es clave para mantener un peso saludable.

. El alcohol contribuye a la acumulación de grasa abdominal, por lo que beber con moderación es clave para mantener un peso saludable. Entrenamiento de fuerza . Sentadillas, flexiones y remos son efectivos para tonificar y fortalecer los músculos abdominales. Estos, o cualquier otro que prefieras, deben ser parte de tu rutina regular de entrenamiento de fuerza.

. Sentadillas, flexiones y remos son efectivos para tonificar y fortalecer los músculos abdominales. Estos, o cualquier otro que prefieras, deben ser parte de tu rutina regular de entrenamiento de fuerza. Ejercicio aeróbico . Actividades como caminar a rápido, correr o andar en bicicleta durante al menos 30 minutos la mayoría de los días, pueden ayudar a reducir la barriguita.

. Actividades como caminar a rápido, correr o andar en bicicleta durante al menos 30 minutos la mayoría de los días, pueden ayudar a reducir la barriguita. Entrenamiento específico para el abdomen. Incorporar ejercicios concretos para la zona abdominal, como planchas y crunches, puede ayudar a tonificar y fortalecer la zona de la barriga.

Si estás en la etapa previa a la menopausia o ya has pasado por ella y notas cambios en tu cuerpo, es normal que te preocupe la acumulación de grasa abdominal. Aplicar algunos consejos clave no solo te ayudará a recuperar el bienestar y sentirte más a gusto contigo misma, sino que también será crucial para prevenir complicaciones de salud más serias que podrían surgir si no se actúa a tiempo.