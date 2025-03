Edgar Barrionuevo, experto en salud hormonal: "Para aliviar la fatiga menopáusica basta con una cucharada de espirulina"

La espirulina es un alga verde azulada de agua dulce y salada, que se está estudiando cada vez más recientemente, pero existe desde la antigüedad y es una de las formas de vida más antiguas de la Tierra. Varios grupos étnicos, como los aztecas, la empleaban para tratar diversas afecciones de salud y conseguir mejorar los niveles de energía.

Cuenta con una gran gama de beneficios, que incluyen mejorar los niveles de energía, reducir la presión arterial, mantener una visión saludable, mejorar la diabetes y aumentar los esfuerzos para perder peso. Su fama ha recorrido cada rincón del mundo, en especial, por ser el suplemento alimenticio elegido por la NASA para enriquecer las dietas de sus astronautas.

Sin embargo, más allá de sus beneficios para la salud general, la espirulina es un aliado natural muy poderoso en la menopausia. Su perfil nutricional es muy eficaz para mitigar uno de los cambios físicos más comunes en esta etapa de la vida, como es el cansancio y la fatiga, tal y como explica el experto Edgar Barrionuevo. Además de poder mejorar considerablemente la apariencia de la piel.

La espirulina en la menopausia

La espirulina es un superalimento que ha ganado popularidad debido a sus múltiples beneficios para la salud. Se trata de un alga microscópica de color verde azulado que destaca por su altísimo contenido en nutrientes esenciales. De todos ellos, su riqueza en proteínas, hierro y antioxidantes son los que la convierten en un complemento ideal para combatir ciertos síntomas asociados a la menopausia, especialmente aquellos relacionados con la fatiga y los cambios en la piel.

Durante la menopausia, la gran mayoría de las mujeres experimentan una notable disminución de energía y una sensación persistente de cansancio que puede interferir en su calidad de vida. Esta fatiga puede deberse, en parte, a una carencia de hierro, que es común en esta etapa debido a los cambios hormonales.

Según explica Edgar Barrionuevo, experto en menopausia, la espirulina, al ser una fuente rica en este mineral, puede contribuir eficazmente a restaurar los niveles de energía y reducir la sensación de agotamiento. Su hierro biodisponible se absorbe con facilidad, lo que permite que el organismo lo aproveche de manera óptima, favoreciendo así una mayor vitalidad y mejorando el bienestar general.

Además de sus propiedades energizantes, la espirulina es notablemente rica en antioxidantes, compuestos que protegen las células frente al daño oxidativo. Durante la menopausia, la piel suele volverse más seca, fina y propensa a la aparición de arrugas debido a la disminución en la producción de colágeno.

Los antioxidantes presentes en la espirulina ayudan a combatir estos efectos, protegiendo las células cutáneas del deterioro y favoreciendo una piel más firme, luminosa y saludable. Pero además, este superalimento tiene otros grandes beneficios, como es la aceleración del metabolismo.

La espirulina y la pérdida de peso

Además de sus beneficios para mitigar la fatiga, la espirulina también puede combatir una de las dificultades más comunes durante la menopausia: perder peso. Según la Universidad de Utah, cuando el estrógeno disminuye, también lo hace la masa muscular, lo que contribuye a ralentizar el metabolismo y por ende, a dificultar la pérdida de peso.

En cambio, la espirulina favorece la aceleración del metabolismo. Este proceso ayuda con la quema de grasas para que el cuerpo las use como energía. Además, también brinda una sensación de saciedad que puede evitar los antojos e ingesta de alimentos entre horas que, en muchas ocasiones, son los causantes de la subida de peso.

Al actuar como inhibidora del apetito y ayudar a controlar el hambre, los expertos han demostrado que su consumo, sumado a una alimentación y estilo de vida saludable, puede favorecer considerablemente la pérdida de peso gracias a uno de sus componentes, la fenilalanina, que determina el nivel de saciedad en el estómago.

Además, la espirulina puede ayudar a reducir el tejido adiposo gracias a una enzima que tiene acción antiinflamatoria y actúa en el proceso de la producción de ácidos grasos en el organismo. Añadido a ello, este suplemento nos ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos al absorber los lípidos, un proceso también relacionado con la pérdida de peso.

Cómo tomar espirulina

Elegir la mejor espirulina no es sencillo y conviene tener en cuenta diversos factores. Así, en cuanto al color, debe ser un verde oscuro para garantizar que no ha estado expuesta a la oxidación. Tiene que tener un olor suave y ser de un origen certificado, que dé garantías de su trazabilidad, además de no tener un alto grado de pureza y no incluir aditivos.

La calidad del agua es básica en su cultivo, por lo que debe estar filtrada y con parámetros controlados, y su procesado es uno de los puntos más importantes: el secado industrial es más intenso que el artesanal y pierde cualidades.

La espirulina, como anticipábamos, se puede consumir en cápsulas y también en polvo. En el primer formato estamos sujetos a las especificaciones de cada fabricante, pero en el segundo podemos incorporarla a muchos de nuestros platos. Debemos tener en cuenta la cantidad adecuada, que para una persona no debería sobrepasar los 5 gramos diarios.

En todo caso, advierten de que en los primeros días es común que duela un poco la cabeza y tengamos más sed de lo normal, pero forma parte de la normalidad de incorporarla a la dieta.

Según Barrionuevo, para incorporar la espirulina en la dieta basta con añadir una pequeña cucharadita de este polvo verde a una de las bebidas preferidas, como un batido, un zumo o incluso un vaso de agua. Esta pequeña dosis es suficiente para comenzar a notar, en pocas semanas, una mejora significativa en la energía física y mental, así como en el aspecto general de la piel.