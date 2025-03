Beatriz Robles, nutricionista: "En España suele consumirse un tipo de canela que es tóxica para el hígado"

La canela es una de las especias más antiguas y apreciadas en todo el mundo, utilizada tanto en la cocina como en la medicina tradicional. Su aroma dulce y cálido la convierte en un ingrediente esencial en postres, infusiones y platos salados; sin embargo, uno de los motivos de su popularidad con el paso de los años son sus increíbles beneficios para la salud.

En la medicina tradicional, la canela se ha usado para tratar enfermedades respiratorias, digestivas y ginecológicas. Actualmente, su uso está más extendido como antiinflamatorio, regulador del metabolismo y estimulante de la función cognitiva. Según varios estudios, este popular ingrediente que todos tenemos en la cocina es una gran aliada contra la diabetes. En concreto, mejora la sensibilidad de las células a la insulina y actúa sobre los niveles de glucosa, además de ayudarnos a perder peso.

Sin embargo, no todas las canelas son iguales, y existen diferencias significativas. Según explica la nutricionista Beatriz Robles en su libro "Come seguro comiendo de todo", existen dos tipos principales que se encuentran en los supermercados: la canela de Ceilán y la canela Cassia. La segunda de ellas, más común en Europa por ser más económica, puede ser problemática debido a su alto contenido de cumarina.

Los dos tipos de canela de supermercado

No es nada raro pensar que en los supermercados venden solo un tipo de canela. Todas ellas lucen aparentemente iguales y, además, se comercializan en envases que de lo único que nos pueden hacer dudar es de la marca o de la cantidad. No obstante, la realidad es que no todas ellas son iguales, y se diferencian en dos tipos.

La canela de Ceilán, también conocida como Cinnamomum zeylanicum o "canela verdadera", proviene principalmente de Sri Lanka y del sur de la India. Es considerada la de mejor calidad debido a su sabor más refinado y dulce. Su textura es más frágil y sus capas finas pueden deshacerse con facilidad, lo que la hace más apreciada en la gastronomía.

Además, la canela de Ceilán se distingue por su bajo contenido de cumarina, un compuesto natural que, en grandes cantidades, puede resultar perjudicial para la salud hepática. Gracias a esta característica, su consumo no plantea riesgos considerables para la salud, incluso si se ingiere en cantidades moderadas con frecuencia.

Por otro lado, la canela Cassia, o Cinnamomum cassia, es originaria de China, Indonesia y Vietnam. Es la variedad más común y económica, por lo que es la que se encuentra con mayor frecuencia en supermercados y productos procesados en Europa. Su sabor es más intenso y ligeramente picante en comparación con la de Ceilán, y su textura es más dura y gruesa.

Canela.

Sin embargo, su mayor inconveniente radica en su alto contenido de cumarina. La ingesta excesiva de esta sustancia puede ser tóxica para el hígado y aumentar el riesgo de problemas de salud a largo plazo. De hecho, desde la Unión Europea se prohibió la adición directa como aromatizante en los alimentos y estableció límites máximos permitidos en ciertos productos.

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la ingesta diaria tolerable de cumarina es de 0,1 mg por kilogramo de peso corporal. Esto significa que una persona que consuma grandes cantidades de canela Cassia de manera habitual podría superar fácilmente estos niveles recomendados.

No obstante, no existen regulaciones específicas sobre la cantidad de canela que se puede utilizar en la dieta diaria, lo que hace que el consumidor deba ser consciente de qué tipo de canela está consumiendo y en qué cantidad.

Cómo distinguir los tipos de canela

Distinguir entre ambas variedades puede ser complicado, ya que su apariencia y sabor son similares. Sin embargo, hay algunas diferencias clave que pueden ayudar a identificarlas. La canela de Ceilán tiene un color más claro y una textura quebradiza con múltiples capas delgadas, mientras que la Cassia es de un tono más oscuro, con una textura más gruesa y dura.

En su forma molida, la canela de Ceilán suele ser más fina y de un color más claro en comparación con la Cassia, que tiende a ser más rojiza y de textura más gruesa. Los amantes de la canela podrían diferenciarlas porque "la canela Ceilán es más dulce, en cambio, la Cassia, tiene un toque picante", comenta Blanca García-Orea Haro, dietista-nutricionista del Centro Médico Clínicas Segura de Madrid.

No obstante, esto son características complejas que muchas personas pueden no reconocer a simple vista, por lo que lo más recomendado es fijarse en el precio y el etiquetado.

Es más que probable que el bote de canela que tengas en ese hueco de las especias sea la dañina, ya que es la que se suele vender en los supermercados y la más barata. Mientras que la Cassia suele costar 50 céntimos los 50 gramos, la de mejor calidad no baja de los dos euros y medio.

Además, al comprar canela en polvo deberemos buscar en la etiqueta el origen o nombre científico de la canela para intentar averiguar de cuál de ellas se trata.

Una vez sabido esto, ¿cuánta canela podemos tomar al día? En el caso de tener en casa la variedad de canela de Ceilán, no hay que preocuparse por la cantidad que se consume, según señala Robles. "Pero si la canela es Cassia y asumimos que contiene una media de 3.000 miligramos de cumarina por kilo (puede haber variaciones en esta concentración, pero es un dato realista) con tomar dos gramos diarios, el equivalente a una cucharadita de café, una persona de sesenta kilos alcanzaría el límite", explica en el texto Beatriz Robles.

Entonces, ¿hay que eliminar completamente la canela Cassia de la dieta? Como sucede con frecuencia en nutrición, si se toma con moderación y dentro de una dieta sana y equilibrada, no aparecerá ningún problema para la salud. Así, dentro de este contexto prologando en el tiempo, no hay ningún problema si se le añade una cucharadita de esta variedad de canela a las natillas.

Las cosas se pueden torcer si se tiende a aliñar todo con esta especia: el café del desayuno, el yogur de la merienda o incluso la fruta. En este caso, según la citada experta en seguridad alimentaria, es mejor utilizar la canela de Ceilán.