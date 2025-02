La alerta de un nutricionista español sobre el consumo de cúrcuma: "Ni mejora la salud digestiva ni es antiinflamatoria"

El campo de la nutrición está en continuos avances gracias a la ciencia y estudios que confirman aquellos alimentos e ingredientes que resultan beneficiosos para nuestra salud. Pero también hay que tener muy en cuenta la sobreinformación a la que estamos sometidos y con la que hay que tener mucho cuidado.

Uno de los superalimentos de los que se habla mucho en los últimos años por sus increíbles beneficios y propiedades es la cúrcuma. Su popularidad está avalada por el efecto tan positivo que tiene en la salud digestiva, además de por reducir la inflamación e incluso prevenir algunas enfermedades graves.

Sin embargo, el especialista en nutrición deportiva y salud digestiva, con pseudónimo en sus redes sociales, @dcfitnesshealth, ha lanzado una advertencia que podría cambiar nuestra percepción sobre esta especia tan conocida: consumir cúrcuma de forma aislada, como muchos lo hacen habitualmente, no solo no ofrece los beneficios que comúnmente se le atribuyen, sino que puede ser inútil para mejorar nuestra salud digestiva.

La cúrcuma es una raíz de color amarillo intenso, utilizada principalmente en la cocina india y otros países asiáticos. Su compuesto activo más conocido, la curcumina, es el responsable de las propiedades atribuidas a esta especia, tales como efectos antiinflamatorios, antioxidantes y anticancerígenos. Es por eso que muchas personas, influenciadas por estudios populares y campañas de marketing, han comenzado a incorporarla en su dieta diaria con la esperanza de mejorar su salud, especialmente la digestiva.

Sin embargo, el experto ha advertido recientemente que este consumo indiscriminado de cúrcuma, por sí sola, puede no ser tan beneficioso como pensamos. Según él, "la cúrcuma no beneficia a tu salud, no te aporta antioxidantes, no es antiinflamatoria ni mejora la salud digestiva, ni el sistema inmunológico, ni tiene propiedades anticancerígenas, si lo tomas solo."

¿Por qué la cúrcuma no funciona por sí sola?

A pesar de la popularidad de la cúrcuma, el experto subraya que el compuesto activo curcumina tiene una baja biodisponibilidad. Esto significa que, por sí sola, el cuerpo no puede absorberla de manera eficiente.

Cuando la cúrcuma se consume de manera aislada, ya sea en polvo o en cápsulas, la cantidad de curcumina que realmente logra llegar a la circulación sanguínea es mínima. Esto reduce significativamente cualquier efecto positivo que podríamos esperar de ella.

"La cúrcuma, cuando se consume sola, no va a beneficiar a tu salud", dice el doctor Arenas. Este es un punto crucial que todos debemos tener en cuenta antes de seguir la tendencia de añadir cúrcuma a nuestras comidas sin ninguna consideración adicional.

¿Cómo aumentar los beneficios de la cúrcuma?

El especialista no se queda solo en la advertencia, sino que también ofrece una solución efectiva para aquellos que desean aprovechar realmente las propiedades de la cúrcuma. Añadir pimienta negra es la clave.

La pimienta negra contiene un compuesto activo llamado piperina, que tiene la capacidad de aumentar increíblemente la absorción de la curcumina. Al combinar ambas especias, la biodisponibilidad de la curcumina mejora de manera notable, permitiendo que los beneficios de la cúrcuma, como sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, puedan ser aprovechados al máximo por nuestro organismo.

"La cosa cambia cuando le añades pimienta negra. Esta especia tiene un compuesto activo que se llama piperina, y es el causante que, ahora sí, hace que la absorción de la curcumina aumente hasta un 2000%." Esta combinación es mucho más eficaz y permite que realmente puedas disfrutar de los beneficios de la cúrcuma, en lugar de consumirla sin aprovechar su potencial.

Otras opciones para aumentar los beneficios de la cúrcuma

Pero la pimienta negra no es la única manera de potenciar los efectos de la cúrcuma. El doctor Arenas también recomienda añadir grasas saludables a las comidas que incluyan cúrcuma para mejorar aún más su absorción. Las grasas saludables, como el aceite de oliva virgen extra, el aceite de coco o el aguacate, son esenciales para disolver la curcumina, facilitando que nuestro cuerpo la absorba de forma mucho más efectiva.

"Si consumes cúrcuma en combinación con grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra o el aceite de coco, o incluso en una comida con aguacate, la curcumina será mucho mejor absorbida", afirma el experto. Esto nos recuerda que, para que ciertos compuestos de los alimentos realmente tengan el efecto que esperamos, debemos tener en cuenta cómo los estamos consumiendo.

Si te interesa incorporar cúrcuma en tu dieta, ya sea para mejorar la salud digestiva, reducir la inflamación o por sus otros beneficios potenciales, aquí te dejamos algunas recomendaciones:

Combina la cúrcuma con pimienta negra . Este es el paso esencial para aumentar la biodisponibilidad de la curcumina.

. Este es el paso esencial para aumentar la biodisponibilidad de la curcumina. Añade grasas saludables . Asegúrate de consumir la cúrcuma junto con grasas saludables, como aceite de oliva, aceite de coco o aguacate, para mejorar la absorción.

. Asegúrate de consumir la cúrcuma junto con grasas saludables, como aceite de oliva, aceite de coco o aguacate, para mejorar la absorción. No te fíes de los productos aislados . Evita consumir cúrcuma sola, ya que sus beneficios serán limitados si no se combina adecuadamente.

. Evita consumir cúrcuma sola, ya que sus beneficios serán limitados si no se combina adecuadamente. Consumo moderado. Como cualquier suplemento o alimento, no es recomendable abusar de la cúrcuma. Moderación es clave para evitar efectos secundarios o interacciones con otros medicamentos.

No lo olvides. A pesar de los grandes beneficios de la cúrcuma para nuestra salud, según las recomendaciones del experto en nutrición, debes tener muy en cuenta que consumirla sola no sirve de nada.