Cristina Barrous, gurú en nutrición, tiene la clave para conseguir unos hábitos saludables

He querido preparar un vídeo especial sobre cambio de hábitos para animar a todas las personas que lo vean a hacer cambios de hábitos amables y suaves. Existen una serie de pautas enfocadas para conseguirlo.

Claves para cambiar de hábitos

Primero de todo, entender que no somos Superwoman, no tenemos que hacerlo todo solas. Es mucho más fácil si incluyo a mi compañero de piso o compañera, a mi pareja o a mi familia, esto, al final, es lo mejor. Así no solo cuidas tu salud, también la de tu entorno. Esto al final es tener una motivación, y es mucho más fácil poder mantener cualquier hábito.

Por otro lado, hay que entender que no podemos pasar de la nada al todo, del cero al cien. Es mucho más fácil si voy haciendo cambios pequeñitos, discretos, que quizás no cumplen con el objetivo que esperamos de perder diez kilos al mes, pero a largo plazo demuestran ser más saludables.

El 95% de las dietas de pérdida de peso fracasan, y de ese 95%, el 5% recupera su peso inicial en menos de un año, pero es que el 90% restante supera su peso por encima del peso inicial que tenía. Al final, los pequeños cambios, no solo van a ser mejor para nuestra salud física, también para nuestra salud mental, que al final es lo que determina el éxito de cualquier proceso que hagamos.

