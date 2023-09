Cómo romper el ayuno intermitente para mantener la energía todo el día: la experta lo explica

El ayuno intermitente es una práctica que ha resultado tener decenas de beneficios para nuestro organismo. Y no sólo eso, sino que es una técnica que cada vez más personas incorporan en su día a día, para sentir que ganan energía y ayudarles a mantener un peso adecuado.

Sin embargo, cuando se practica, hay algo que no solemos tener en cuenta, que es la forma en la que rompemos el ayuno.

Para que nos hagamos una idea, cuando llevamos 12 horas sin ingerir comida, nuestro cuerpo está deseando captar cualquier pequeño ápice de energía que pueda encontrar, y se agarrará a eso como si no hubiese un mañana.

Por eso, si interrumpimos el ayuno con alimentos muy calóricos y con baja densidad nutricional o con alto índice glucémico, podremos echar por tierra el trabajo previamente hecho.

Por eso te quiero contar algunas de las claves que harán que no sólo hagas un buen ayuno, sino que lo rompas bien para mantener ese chute de energía todo el día:

Hidratación

Es un paso fundamental a la hora de volver a activar nuestro aparato digestivo. Me gusta explicar este proceso como una ducha interior, igual que te limpias por fuera con agua todos los días, hacerlo por dentro es igual de importante. Además, si eres de esas personas a las que les cuesta tomar un mínimo de dos litros al día, este puede ser un momento clave para alcanzar tu objetivo de hidratación diario.

Para eso, bebe dos vasos de agua antes de romper el ayuno. Este agua puede estar tibia si además quieres mejorar tu tránsito intestinal y puedes agregarle unas gotitas de zumo de limón para conseguir equilibrar el ph de tu cuerpo y hacer que tu estómago funcione mejor.

Empieza siempre por el verde y la proteína

Lo ideal es que haya hortalizas, y frutas en todas tus comidas, y aunque pueda parecer raro, empezar el día con un pequeño shot de espinacas (rico en clorofila) ayudará a hacer un buen detox hepático y a seguir equilibrando tu ph interior.

Recuerda que debes incluir proteína en todas tus ingestas y que si haces dos en vez de tres ingestas diarias por aquello del ayuno, revisar que no haya déficit proteico es fundamental (y no, no vale con suplementación o batidos).

Fruta o hidratos de carbono

Sí, son importantes y no tenemos que prescindir de ellos, pero debemos conocer cuáles son aquellos que van a favorecer más lo conseguido con el ayuno.

En cuanto a frutas, todos los frutos rojos (arándanos, grosellas, moras…) ayudarán a reducir el pico glucémico y en cuanto a hidratos podemos agregar un máximo de un 25% a nuestro desayuno.

Sobre los hidratos, mi recomendación es que evites el trigo y que siempre apuestes por cereales integrales (arroz, avena, quinoa…).

Evitar ultraprocesados, grasas trans y azúcar

Seguro que esto no te pilla por sorpresa, pero nunca está de más decirlo. Hay ingredientes o productos que nunca deberían estar en nuestra alimentación y menos aún en la primera ingesta del día.

Nada de bollos, de azúcar en el café ni cualquier grasa trans que pueda empeorar tu metabolismo y empeorar tu salud. Si tienes antojo de dulce ocasionalmente puedes apostar un mugcake con avena y plátano y será una buena manera de mantener tu desayuno saludable sin reducir los efectos del ayuno.

Incorporar grasas saludables

Las grasas son las grandes olvidadas de la alimentación, y no sólo son importantes sino que son esenciales para nuestra salud inmunitaria, cognitiva y digestiva. Un must.

Por eso, asegúrate de que en tu desayuno haya frutos secos (siempre tostados), aguacate, aceitunas y/o aceite de oliva virgen. No hace falta agregar grandes cantidades (sobre todo, si también has añadido cereales debes vigilar bien esto) pero sí darles la presencia que se merecen y que tu cuerpo necesita.

Cerrar con un bulletproof coffee

Se trata de un café (de calidad, natural, molido y en cafetera libre de tóxicos) al que le agregamos una cucharita de aceite ecológico de coco. Con esto conseguimos potenciar la quema de grasas, además de darle ese toque dulce al café que a veces podemos echar en falta. Por cierto, nada de lácteos (especialmente de vaca) en el desayuno.

Como ves, hay muchas recomendaciones que puedes aplicar a la hora de romper el ayuno, y desde luego que no se trata de hacerlo todo perfecto (ya sabes que no soy fan de esto) pero tampoco te conformes con ayunar 12 horas y luego mantener tus hábitos de siempre.

