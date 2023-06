¿Cuál es el efecto del alcohol en nuestro cuerpo? Cristina Barrous, experta en nutrición, lo explica

En verano el consumo del alcohol se eleva mucho por encima de la media. Además, consumir alcohol en nuestro día a día está muy normalizado. Encima parece que no solo está normalizado, sino que existe una presión social para consumir alcohol, a nadie le preguntan por qué no consume drogas, por ejemplo, pero sí por qué no beben alcohol.

Alcohol

Es una bebida hiperinsalubre que causa muchísimos problemas de salud en nuestra sociedad. Además de un gasto enorme en la salud pública a nivel de seguridad social.

Es importante cuestionarnos si de verdad este consumo de alcohol es normal y está bien. Claramente, no lo es y yo recomiendo no superar las tres, o máximo cuatro, bebidas al día de alcohol a la semana.

En alcohol influye en muchísimas cosas de nuestro organismo. Es un gran disruptor endocrino, es decir, va a estropear todas las vías hormonales de nuestro cuerpo. Y esto se nota muchísimo en los hombres, pero especialmente en las mujeres.

Debemos tener especial cuidado con este tema de beber alcohol, no normalizarlo y como explico en el vídeo, entender qué pasa si yo tomo alcohol, entender que es eso.

Por ejemplo, el cuerpo no descansa bien cuando toma alcohol, no hace una buena detoxificación y va a tener grandes problemas, no solo a nivel digestivo y hormonal, sino a nivel de inflamación general, y a nivel de mi sistema inmunitario, no se va a reponer.

Un cuerpo que no es detoxifica bien, que no expulsa toxinas, es un cuerpo que se inflama, y, por lo tanto, es un cuerpo mucho más predispuesto a enfermar.

