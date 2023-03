Alud de críticas contra Ana Obregón: “Ser madre a los 68 no es un derecho, es un capricho irresponsable”

Los medios y redes sociales están que echan humo. La noticia de la actriz Ana Obregón convertida en madre a sus 68 años de edad mediante gestación subrogada ha levantado ampollas y ha alimentado de nuevo el debate sobre varios aspectos.

Por un lado, la maternidad en edades avanzadas, y por otro, sobre la utilización de la capacidad reproductiva de otras mujeres para cumplir el deseo de ser madre.

La revista ¡Hola! recoge en su portada el momento en el que la actriz sale del hospital Memorial Regional de Miami en silla de ruedas con su hija en brazos, nacida de un vientre de alquiler el pasado 20 de marzo. De 'esperpento' lo tachan algunos, y de 'comprensible' otros...

Nacidos in vitro

En cualquier caso, desde hace años vienen siendo noticias recurrentes, mujeres mayores de 60 años que deciden ser madres. En la mayoría de las ocasiones, se trata de mujeres que intentan cumplir con un objetivo, que antes no pudieron llevar a cabo, principalmente, porque no existía la tecnología necesaria y ahora sí.

En España no hay una limitación legislativa al respecto, una mujer puede ser madre a cualquier edad siempre que haya un especialista dispuesto a llevar a cabo el tratamiento de fecundación in vitro necesario. “Sólo es cuestión de aportar lo que la naturaleza ya no provee: óvulos”, explican los expertos.

Aún así, no está exento de riesgos, ya que cuanta más edad tiene la mujer embarazada, más probabilidades hay de que aparezcan patologías asociadas al envejecimiento que pueden interferir en el embarazo, como diabetes, hipertensión, patologías uterinas. Incluso más allá de los 40, también se incrementa la probabilidad de que el parto tenga que finalizar por intervención quirúrgica (cesárea), y por supuesto aumentan las complicaciones, como abortos, rotura prematura de membranas, morbilidad del feto, etc.

Pero ¿dónde está el límite?, ¿hasta qué edad es recomendable quedarse embarazada? La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia es clara en este aspecto, y determina que a partir de los 50 años no deberían realizarse técnicas de reproducción asistida. En nuestro país, existe un consenso entre especialistas para no tratar a mujeres que superen los 52 años.

Pero la realidad es otra, y los cambios sociales han generado un incremento en la edad media de gestación en todos los países desarrollados.

Cada año se supera la barrera de edad, aunque el récord de ser la mamá con más años pertenece a Rajo Devi Lohan, una mujer de La India que, a los 70 años de edad, se convirtió en madre por primera vez, y es reconocida como la madre más vieja del mundo.

Una cuestión moral

La ciencia lo permite, ¿pero y la ética? La mayoría de las voces en contra de esta práctica aseguran que se “condena al hijo a tener una madre mayor de manera voluntaria y quedarse huérfano pronto”.

"La cuestión sobre el tema de la maternidad de mujeres mayores se responde de forma sencilla, y es que la maternidad tiene que velar de alguna forma, tiene que ser mirada desde la parte de los niños y las niñas, nunca puede ser entendida desde la perspectiva de la necesidad de los adultos", asegura Timanfaya Hernández, psicóloga sanitaria forense del centro Globaltia psicólogos.

Y añade que: "En estos casos, estamos siendo poco sensibles a las necesidades que va a tener un ser humano a la hora de desarrollarse porque por un tema evolutivo puramente las dificultades van a estar ahí".

La psicóloga afirma que es cuestión de evolución. "Seguramente se establecerá un vínculo emocional estupendo. Afortunadamente a día de hoy, biológicamente una mujer con 68 años no tiene porque encontrarse mal. Pero evolutivamente, el desarrollo de un niño con cinco, seis o diez años expone a una situación, por ejemplo, física a la que los padres muchas veces tienen que hacer frente y muchas veces esas necesidades no se pueden cubrir porque pasan cosas. Pero en este caso, ya sabemos que va a suceder. Estamos exponiendo a la posible situación de la pérdida de una forma muchísimo más anticipada.

En el debate, está saltarse las limitaciones del cuerpo humano. Por un lado, porque con la edad, la energía disminuye y una mujer anciana no tiene la misma fuerza física y psicológica para encargarse de un niño, y antes de que el menor llegue a la adolescencia, ella puede convertirse en persona dependiente, es obvio.

Gestación subrogada

Por si fuera poco, la noticia de la nueva maternidad de Ana Obregón ha abierto también la espita de la maternidad subrogada.

Sonia Lamas Millán, psicóloga experta en salud sexual y reproductiva asegura que el planteamiento habría que hacerlo sobre “qué significa y qué peso tiene en una sociedad patriarcal la maternidad para las mujeres. Me refiero al planteamiento de cómo nos atraviesa a todas las mujeres nuestra capacidad reproductiva, y que sólo la tenemos las mujeres”, confirma.

Y continúa: “El patriarcado se aprovecha de nuestra capacidad reproductiva. Para que una mujer pueda quedarse embarazada por medios que no pueda su propio organismo, tenemos a disposición todas las técnicas reproductivas. Pero si estamos hablando de ejercicio de una maternidad a través de explotar cuerpos de otras mujeres y explotar la capacidad reproductiva de otras mujeres, pues lógicamente, consideramos estas prácticas como violencia contra las mujeres y sobre todo, un incumplimiento de toda la legislación de derechos humanos con respecto a los niños y las niñas”.

La psicóloga pide la revisión del sistema de adopciones para las mujeres que quieren ser madres. “Para aquellas mujeres que quieren ser madres y no pueden serlo biológicamente, pues está el planteamiento de las adopciones, que es verdad que nuestro país tiene que avanzar muchísimo en tener una legislación decente en cuanto a las adopciones, ya que se piden certificados de idoneidad y las mujeres que quieren ser madres a través de la adopción tienen que pasar muchísimos filtros burocráticos”.

Y añade: “Y claro, nos encontramos que estamos permitiendo en el mundo en general que se explote a las mujeres para que otras mujeres puedan ejercer su deseo de ser madres. Y ser madre, no es un derecho y puede ser un deseo, pero que se puede materializar o no, y hay materializarlo de forma digna. Desde el movimiento feminista de Madrid, llevamos desde el 8 de marzo en nuestro manifiesto que pedíamos a la legislación y al Estado español que anulara la instrucción de registro que permite a quienes tienen dinero sortear la ley”, concluye.

