¿Son compatibles los implantes mamarios con el embarazo y la lactancia? Todo lo que debes saber

En la gran mayoría de casos, la cirugía mamaria es compatible con la lactancia y, por tanto, no infiere en el proceso de embarazo de la mujer. Pero sin duda, existen diferentes tipos de intervención dependiendo de las necesidades o soluciones que la paciente precise, por lo que cada caso será diferente.

Modificaciones en las intervenciones:

Cada cirugía es diferente por lo que las afectaciones en cada paciente cambiarán. Es importante recordar, que la afectación en el embarazo será en la etapa lactancia, ya que si se hacen modificaciones estas serán en la glándula mamaria que es la que conduce la leche. Los posibles cambios que se hacen en cada tipo de intervención en el caso de que la modificación se haga en el pecho son:

• Un aumento mamario, no se modifica en ningún momento la glándula mamaria. Porque el acceso a la mama se realiza desde abajo, por lo que no se afecta ninguna glándula.

• Un aumento areolar, se realiza una pequeña incisión y la porción de glándula mamaria que se ve afectada es mínima y apenas conlleva modificación que afecte a la lactancia.

• Una reconstrucción mamaria el caso es más complejo. Ya que es necesario modificar la arquitectura glandular del pecho, por lo que a mayor necesidad de reconstrucción más se modificará la glándula por lo que esta puede quedar afectada en mayor o menor medida.

Cada caso es diferente, por lo que es importante dar a conocer al equipo médico tanto tus expectativas de la intervención como tus intenciones de futuro de tener hijos.

Preguntas sobre las prótesis y el embarazo

¿Un problema en el embarazo?

Un implante mamario en el embarazo no infiere durante el proceso de gestación o lactancia. Los implantes quedan atrás del músculo, por lo que no tienen contacto. No se van a deformar, ni perderán su consistencia. De hecho, están cubiertos por una especie de bolsa fibrosa que los aísla del resto del cuerpo.

Normalmente, el cuerpo tiende a aumentar de tamaño durante el embarazo, esto puede provocar un aumento de las mamas. En alguna circunstancia excepcional, este aumento o exceso de peso durante el embarazo puede ocasionar un leve desplazamiento del implante, pero los casos son muy reducidos.

¿Se pueden estropear las cicatrices?

La cicatrización es un proceso mucho más individual de cada paciente. Hay pacientes con mejor o peor calidad de piel o que cicatrizan más o menos rápido. Durante la maternidad, el aumento de peso es casi inevitable, por lo que se deberá cuidar mucho nuestra salud ya que un aumento considerable de peso puede provocar también un aumento de las cicatrices de la intervención.

En los casos de aumentos mamarios, la afectación a la cicatriz es más leve, en cambio, las elevaciones de pecho, se puede ver más afectado, debido a que durante la intervención se realizan más cicatrices.

*El Dr. Tiago André Gomes es especialista en Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital El Pilar perteneciente al Grupo Quirónsalud.

