Así es la novedosa técnica de cirugía ginecológica: menos dolorosa, invasiva y una recuperación rápida

La cirugía endoscópica transluminal a través de orificios naturales (NOTES son las siglas en inglés), engloba un conjunto de nuevas vías de abordaje de la cavidad abdominal con ventajas potenciales sobre la cirugía laparoscópica convencional. Ahora, el Hospital El Pilar, del Grupo Quirónsalud, ha sido uno de los primeros centros en España en realizar una laparoscopia vía vaginal para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas ginecológicas mediante la técnica conocida como vNOTES.

"Este tipo de cirugía permite una recuperación mucho más rápida que en una cirugía convencional. Además, las pacientes también sufren menos dolor postoperatorio y por lo tanto también se reduce el uso de analgésicos. Al final todo se traduce en una disminución del tiempo de recuperación y una estancia hospitalaria más corta", explica la Dra. Cecilia Escayola, especialista en cirugía laparoscópica ginecológica del Quénet Torrent Institute en el Hospital El Pilar, que ha llevado a cabo las primeras intervenciones empleando esta novedosa técnica.

En concreto se han llevado a cabo una anexectomía bilateral, la extirpación de los ovarios y trompas de Falopio de ambos lados, una ligadura de trompas, y una histerectomía con un curso postoperatorio excelente. Esta técnica también puede estar indicada para realizar histerectomías o extirpación del útero en casos de hemorragias uterinas o de prolapso, cuando este sale de la vagina, entre otras.

Esta nueva técnica de vNOTES pertenece a los abordajes mínimamente invasivos que permiten ampliar las aplicaciones de cirugía a muchas más pacientes. Al no sufrir la agresión de una cirugía abierta es posible que pacientes a las que se desaconseja esta intervención puedan ahora ser operadas. Así, por ejemplo, con este abordaje podemos extirpar los ovarios de una persona que tiene 70 años y que ya no los necesita y que si hiciéramos un abordaje exclusivamente vaginal sin laparoscopia la mayoría de las veces no conseguimos acceder a ellos.

Para llevar a cabo la intervención es necesario el uso de un dispositivo especial, que permite instalar la laparoscopia por vía vaginal y que sustituye los trócares o tubos de acceso a la pared abdominal que se emplean en la laparoscopia convencional, lo que permite que el coste de la intervención sea muy similar.

La curva de aprendizaje para aquellos cirujanos acostumbrados a la laparoscopia también es muy corta, no supone ningún tipo de problema adaptarse la nueva técnica. Además, evitamos las incisiones en la barriga, lo que es también una ventaja estética y una disminución del riesgo de infección de la herida quirúrgica, además que al permitir que la intervención se realice con el cirujano sentado también redunda en un menor esfuerzo para este, sin que se produzca ningún incremento en los tiempos de intervención.

Los 'contras'

Aunque esta técnica permite ampliar los usos de la cirugía laparoscópica, también tiene sus limitaciones y no todas las pacientes son candidatas para su uso. De esta forma, en las pacientes con obesidad mórbida no está indicada y tampoco en aquellas que tengan antecedentes quirúrgicos abdominales múltiples. Por suerte en España la obesidad no se presenta con tanta frecuencia como en otros países como Estados Unidos y en general los pacientes no tienen unos antecedentes quirúrgicos muy extensos, por lo que la mayoría de las veces sí que se podría usar esta técnica.

La única contrapartida que esta técnica presenta con respecto a la laparoscopia convencional es que no permite retomar la actividad sexual de forma inmediata. El hecho de tener dos puntos a nivel vaginal retrasa el inicio de las relaciones sexuales en el postoperatorio hasta dos o tres semanas, mientras que, a lo mejor, si se hubiera practicado una cirugía abdominal por laparoscopia convencional no se tardaría tanto, a pesar de esto y debido a sus ventajas, muy posiblemente en un futuro cercano el vNOTES acabe convirtiéndose en el estándar de tratamiento a la hora de planear una cirugía ginecológica por laparoscopia.

*La doctora Cecilia Escayola es especialista en cirugía laparoscópica ginecológica del Quénet Torrent Institute en el Hospital El Pilar.

