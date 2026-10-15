Los reyes de España Felipe y Letizia posan a su llegada a la 75 edición del Premio Planeta de novela. Pau de la Calle GTRES

La reina Letizia apuesta por el negro y reinventa un estilismo de Sybilla en el 75 aniversario del Premio Planeta de novela

La reina Letizia lo ha vuelto a hacer. Y es que, una vez más, ha situado la moda española en el centro de su aparición pública.

Lo ha hecho en la noche de este jueves, 15 de octubre, cuando ha presidido junto a Felipe VI la gala del Premio Planeta en Barcelona, una cita especialmente significativa para el mundo editorial, que celebra los 75 años de uno de los galardones literarios más reconocidos en lengua española.

Para la ocasión, ha elegido un vestido negro de Sybilla en el que los cortes y la silueta han cobrado protagonismo. La elección se aleja de los vestidos de gala más convencionales, dado que el diseño apuesta por una estética sobria, con detalles geométricos y pequeñas aberturas en la zona del pecho y los hombros.

La Reina ha llevado la prenda en una versión personalizada. Es decir, en lugar de conservar el largo hasta el suelo con una —muy sutil— cola, como pudimos ver a la actriz Juana Acosta en el Festival de Málaga, Letizia ha dado un pasito más en el camino del atrevimiento y ha marcado el largo en el tobillo, dejándonos ver el calzado escogido para la ocasión.

La propuesta de Sybilla se construye a partir del patrón y la forma. El negro sirve de hilo conductor de un conjunto en el que las aberturas introducen movimiento sin necesidad de recurrir a estampados, bordados o aplicaciones llamativas.

Felipe VI y la reina Letizia en el Premio Planeta 2026. Alejandro García EFE

La Reina ha combinado el vestido con complementos que mantienen la sobriedad del conjunto, aunque incorporan pequeños contrastes metálicos. En la mano derecha, hemos podido ver que portaba un bolso negro con ribete dorado de Nina Ricci. En concreto, el modelo Arch, que ya apreciamos en alguna ocasión anterior.

A los pies, un zapato en punta y, cómo no, en negro y de charol. Aunque lo que no tenemos claro es si esta vez Letizia le ha dado una oportunidad al calzado plano o ha apostado por los aclamados kitten heels.

En cuanto a joyería, Su Majestad se ha decantado por algo sencillo (en apariencia) para no sobrecargar el propio estilismo. Ha escogido los pendientes Pavé Twist Hoops de PDPAOLA elaborados en plata bañada en oro de 18 quilates, manteniendo la sobriedad del conjunto.

Además, ha desempolvado del joyero una pulsera de diamantes que conserva desde antes de su boda con Felipe VI y que lució en la cena preboda de Federico y Mary de Dinamarca, celebrada en mayo de 2004. Ha cerrado el look con sus ya clásicos anillos de Karen Hallam y Coreterno.

75 años del Premio Planeta

La aparición de los Reyes tiene lugar en una edición histórica del Premio Planeta. El certamen, creado en 1952 por el editor José Manuel Lara Hernández, celebra sus tres cuartos de siglo con una cifra récord de participación: 1.424 manuscritos presentados, según los datos difundidos por la organización.

La ceremonia se celebra en el Pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, después de que la previsión de asistentes obligara a trasladar el acto a un espacio de mayor capacidad.

El premio mantiene su dotación económica: un millón de euros para la novela ganadora y 200.000 euros para la finalista. La edición de este año incorpora, además, un trofeo para la obra que quede en segunda posición, una novedad anunciada durante los actos conmemorativos del aniversario.

Por el galardón

La selección de este año ha quedado reducida a nueve finalistas, elegidos entre los 1.424 originales recibidos. Entre ellos figuran La sombra de Isabel, de Pedro Regalado Rodríguez; Letraherido, de Pepe M. Carrascosa; Alba Naranja, de Tamsilt El Hayani; Los Caminantes, de Martín Guerrero; Kintsugi o tres almas rotas, de Hugalma de la Sierra; La noche de los faroles, de Mencía Salazar; Los que faltan, de Luz Ventura; El jardín de Lennon, de Jorge Herrero, y La mujer desnuda sale a las once, de Bernardo Galeana.

La lista inicial incluía también Cuando tu muerte es mi liberación, firmada por Lita Rowe, pero la obra fue descalificada al comprobarse que ya había sido publicada, una circunstancia incompatible con las bases del premio.

El jurado de esta edición está integrado por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y Belén López, directora de Editorial Planeta, que ejerce también como secretaria con voto.

El fallo se da a conocer durante la cena literaria, en una noche que reúne a representantes de la cultura, la economía y la sociedad civil. En la edición anterior, celebrada en 2025, el galardón recayó en Juan del Val por Vera, una historia de amor, mientras que Ángela Banzas fue finalista con Cuando el viento hable.

La presencia de la Reina en esta ceremonia también enlaza con su trayectoria profesional anterior a la Casa Real. Antes de su matrimonio con Felipe VI, como bien es conocido por todos (o casi todos) los españoles, Letizia desarrolló su carrera como periodista, una etapa que la vincula al mundo de la información y la actualidad cultural.

Los reyes de España Felipe y Letizia y el director del Grupo Planeta José Creuheras, junto a otras autoridades, posan durante la 75 edición del Premio Planeta de novela. Alejandro García EFE

Su asistencia al Premio Planeta no es nueva. Acudió por primera vez como Reina en 2016 y regresó en 2021, cuando el certamen conmemoró sus siete décadas de historia.

En 2024 volvió a acompañar al Rey a la entrega del galardón, en aquella ocasión en un año marcado por el 75.º aniversario de Grupo Planeta. La gala de 2026 tiene como motivo central, en cambio, los 75 años del propio premio literario.