Doña Letizia, una vez más, muy afectuosa con los más pequeños. Europa Press

Letizia derrocha cariño en su visita a Melilla: entre vítores, pequeñas charlas y regalos de los niños para la Reina

Tras haber pasado la jornada de ayer, 13 de octubre, en Ceuta, pernoctación incluida, un hecho histórico, los Reyes se han trasladado hoy, día 14, a Melilla.

Con el vacilar del azul del cielo entre las nubes, los melillenses se han apostado en los alrededores de la Asamblea de la Ciudad Autónoma esperando entre cánticos de admiración a Sus Majestades, una escena que, una vez más, se repite, demostrando así el cariño hacia los monarcas. La zona acotada por las vallas habla también de pluralidad.

La hoja de ruta tiene mucho que ver con lo que aconteció en el territorio gobernado por Juan Jesús Vivas: instituciones, educación y un encuentro con una amplia representación de la sociedad local.

Se trata de una jornada para recorrer distintos espacios y reunir, en torno a la visita de Felipe VI y la reina Letizia, a representantes de buena parte de su vida pública.

La primera parada, algo más tarde de las 11h45, ha sido la Asamblea de la Ciudad Autónoma. Allí les ha recibido Juan José Imbroda, su alcalde-presidente. En este acto, el Rey ha recibido la Llave de Oro de la Ciudad. La ubicación escogida, el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea, con unos 60 invitados.

Expectación del pueblo melillense antes de la llegada de los Reyes, la primera vez que lo hacen desde que comenzaran su reinado. EFE

Para esta visita histórica, doña Letizia se ha decantado por un look elegante a la par que soft. La americana que ha vestido, en un tono muy similar al de su vestido del Día de la Hispanidad, firmado por The 2nd Skin Co., y con ese corte evasé llevado también a la prenda, un guiño a la tendencia del péplum.

Doña Letizia firmando una foto que le ha entregado uno de los asistentes. EFE

Sin embargo, tras bajarse del coche oficial, Su Majestad se la ha quitado rápidamente, debido a las temperaturas de la jornada. Debajo, una blusa blanca de manga corta con cuello a la caja y pequeñas jaretas en la pechera. Además, ha llevado unos pantalones negros clásicos.

Como de costumbre, ha optado por unos zapatos de tacón bajo, esos aliados en los que confía prácticamente en todos y cada uno de sus looks.

Desde que los monarcas han llegado a su destino, se han sucedido los vítores hacia sus personas, al igual que los cánticos en favor de España.

Uno de los momentos más simpáticos, que se ha apreciado en la conexión en directo en vídeo, ha sido cuando una de las niñas que esperaba a los Reyes ha entregado a doña Letizia lo que parecía un dibujo dedicado a ella, a lo que la Reina ha prestado especial atención.

El calor no ha podido con las ganas de darle la bienvenida a los Reyes en la ciudad de Melilla. EFE

Además, en la medida de lo posible, se ha ido parando con los melillenses, dando pie a pequeñas conversaciones y charlas que, para ellos, ya resultarán memorables.

Igualmente, se han repetido escenas ya típicas como los selfies o la imagen de la Reina cogiendo en brazos a bebés, bajo la atenta mirada de sus padres.

Tras terminar la ronda de saludos, Felipe VI —que ha recibido el bastón de mando a su llegada— y su esposa, han accedido a la Asamblea de la Ciudad Autónoma, desde donde han salido al balcón, para seguir mostrando su cariño a la gente allí presente.

La lista de asistentes a la primera cita de la jornada incluye al Gobierno de Melilla, la Mesa de la Asamblea, viceconsejeros y diputados, representantes de entidades y empresas públicas autónomas, diputados y senadores de Melilla en las Cortes, miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal.

Igualmente, han acudido representantes de las comunidades católica, islámica, israelita, hindú y gitana, junto a integrantes de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, organizaciones empresariales, sociedad civil, universidad, asociaciones y federaciones.

Después de las instituciones, le toca el turno de las aulas. Los Reyes visitarán por la tarde, a las 16:15 horas, el Colegio Público Pintor Eduardo Morillas.

El centro, bilingüe desde hace 25 años, cuenta con más de 900 alumnos y 79 docentes, distribuidos en 12 grupos de Educación Infantil y 27 de Primaria. Su alumnado refleja la multiculturalidad de la sociedad melillense.

Durante la visita, don Felipe y doña Letizia conocerán aulas de los diferentes ciclos formativos y se acercarán también a una clase en la que se desarrolla un proyecto innovador de atención a alumnos con trastorno del espectro autista.

La jornada terminará con un encuentro al que están invitadas cerca de 400 personas. Una representación mucho más amplia que la reunida en el acto institucional de la mañana y que abarca buena parte del tejido social de Melilla.

Tres son los escenarios que articulan así la visita de los Reyes a Melilla, una de las citas esenciales en su agenda tras su regreso en septiembre cuando se cumplen casi tres meses de la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta a finales de julio, cuando, tal y como recordó Felipe VI ayer en su discurso, murieron más de un centenar de personas en el intento.