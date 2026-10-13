La reina Letizia saluda a la multitud que espera su llegada ante el Ayuntamiento de Ceuta, este martes. Chema Moya EFE

La cercanía de doña Letizia en su visita a Ceuta: saludos, fotos y caricias a bebés entre cánticos de "viva la Reina"

Ceuta ha recibido a Felipe VI y Letizia con sus vecinos volcados en la calle. Los Reyes, que han llegado este martes, 13 de octubre, en helicóptero desde Málaga, se han dado un baño de masas en su primer contacto con los ciudadanos. Entre gritos de "Ceuta unida jamás será vencida", ambos se han acercado a saludar a quienes llevaban horas esperando para verlos.

La cercanía ha marcado estos primeros momentos de la visita. Sus Majestades se han detenido ante los vecinos y han respondido a los saludos en medio de una gran expectación. La Reina ha prestado especial atención a los niños, a los que sus madres alzaban en brazos desde las primeras filas para que pudieran verla.

Ella se ha acercado a saludarlos mientras los ciudadanos trataban de hacerse un hueco para recibir a los monarcas. Algunos de ellos llevaban toda la mañana esperando con el único objetivo de, tal vez, darles la mano o lanzarles alguna petición en defensa de una ciudad autónoma cuya normalidad cambió tras la invasión de migrantes del pasado julio.

"Ayúdanos, por favor", ha gritado una vecina a doña Letizia. Ante Felipe VI, algunos asistentes han reclamado la dimisión del presidente Pedro Sánchez, de nuevo en el foco de la polémica tras conocerse que el Gobierno omitió la incursión de una fragata de la Marina Real marroquí y de varias patrulleras en aguas ceutíes y no desclasificó ningún informe que la mencionara.

La cantidad de españoles congregados y las continuas paradas para saludarlos han alargado el trayecto hasta el Ayuntamiento. Los Reyes han avanzado despacio, deteniéndose ante quienes los aguardaban, en un cálido recibimiento que ha prolongado este primer encuentro con la ciudad.

Los Reyes en su llegada a la ciudad autónoma. Chema Moya EFE

Los ciudadanos hacían fila desde primera hora para presenciar la llegada mientras los equipos de televisión se preparaban para contar una jornada especialmente esperada. Familias con bebés, niños y vecinos de distintas generaciones se han congregado en las inmediaciones de la plaza de África, convertida en el punto de encuentro para recibir a los monarcas.

Para esta jornada, doña Letizia ha elegido una chaqueta de traje gris y un pantalón negro. Una imagen sobria, sin elementos llamativos, que mantiene el tono de una visita de trabajo con una intensa agenda por delante. Felipe VI también ha acudido de traje, acorde con el carácter civil e institucional del viaje, pues el uniforme militar está limitado a visitas ligadas al Ejército.

Esta aparición llega apenas un día después del desfile del Día de la Hispanidad en Madrid y casi 19 años después del último viaje de unos reyes españoles a Ceuta. Juan Carlos I y doña Sofía estuvieron en la ciudad el 5 de noviembre de 2007; ahora, sus sucesores protagonizan su primera visita oficial como monarcas.

Tras el recibimiento, la primera parada era el Ayuntamiento, donde el programa fijaba el comienzo de los actos a las 12:30 horas aunque ha tenido que retrasarse. Allí les esperaba Juan Jesús Vivas para darles la bienvenida oficial. Este había llegado unos minutos antes, entre gritos de "¡Presidente, presidente!".

Tras los saludos en la calle, la visita ha proseguido dentro del Palacio de la Asamblea con los encuentros institucionales. Sus Majestades también han salido al balcón junto a Vivas para saludar a la multitud que permanecía en la plaza.

Sus Majestades saludan desde el balcón del Ayuntamiento de Ceuta junto al alcalde-presidente Juan Jesús Vivas. Chema Moya EFE

Durante la recepción, Felipe VI ha recibido el bastón de mando y ambos han sido obsequiados con las llaves de oro de la ciudad. Los monarcas han firmado además en el libro de autoridades en el salón del trono del Palacio.

Intensa jornada en Ceuta

Así arranca una jornada que alternará el contacto con las instituciones, la comunidad educativa y la sociedad ceutí. A las 16:45 horas, los Reyes visitarán el colegio público de Educación Infantil y Primaria Vicente Aleixandre. Después participarán en un acto en recuerdo a las personas que fallecieron en el mar los días 30 y 31 de julio.

El homenaje tendrá lugar a las 18:00 horas en el cementerio de Sidi Embarek, donde Felipe VI y Letizia participarán en un acto ecuménico. La ceremonia abrirá un espacio para la memoria de las víctimas durante una visita que llega dos meses y medio después de la crisis migratoria del verano.

La agenda concluirá a las 19:00 horas en el Parador de Ceuta, con un encuentro con una representación de la sociedad ceutí. Allí, Felipe VI pronunciará unas palabras ante los asistentes.

Los monarcas pasarán la noche en la ciudad antes de continuar el miércoles su viaje oficial a Melilla. Esa estancia añade otro elemento histórico al desplazamiento, en la medida en que será la primera ocasión en democracia en la que un jefe del Estado pernocte en Ceuta.

El antecedente se remonta a Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI, que también durmió allí.

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