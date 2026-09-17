La reina Letizia vuelve al colegio de Oviedo donde estudió: todos los detalles de una visita muy especial

La vuelta al cole tiene más sentido que nunca este 2026 para la reina Letizia. Como es tradicional cada septiembre, ha inaugurado el curso en un centro de enseñanza pública.

Lo especial de este compromiso es que ha supuesto su regreso al CP Gesta de Oviedo, el mismo en el que estudió hasta octavo de EGB. Allí ya empezó a mostrar sus dotes comunicativas, su curiosidad y también una personalidad marcada. Muchos recuerdan cómo insistía en que su nombre se escribía con zeta, pese a que en el expediente académico lo habían puesto con 'c'.

Han pasado más de cuatro décadas desde que se marchó, aunque esta no es la primera vez que regresa a ese colegio. En 2008, asistió al 50 aniversario del centro, donde se reencontró con antiguas maestras; entonces todavía era princesa de Asturias.

Su Majestad la reina doña Letizia saluda antes de entrar en el centro. Gtres

Este miércoles 17 de septiembre, ha regresado como reina cargada de ilusión en el que es el segundo acto oficial de su agenda tras las vacaciones. Mucha expectación en las inmediaciones del colegio desde primera hora de la mañana: los ovetenses querían ver a su paisana de cerca. Y doña Letizia ha llegado puntual, saludando como siempre a la gente apostada tras las vallas.

El estilismo elegido, el habitual en este tipo de actos, sencillo pero con un toque chic. La Reina ha rescatado sus pantalones de talle alto en azul navy de Sézane, confeccionados en lino y con botones dorados en el lateral. Lo ha aderezado con una camisa blanca con volantes en los puños y sus babies bicolor de la citada firma francesa.

Sonriente, ha entrado en el centro para encontrarse con los alumnos de Educación Infantil y Primaria, que la han recibido emocionados. Ha hablado con ellos, mientras estaban en clase con sus ordenadores, y ha escuchado sus inquietudes. Este tipo de encuentros los disfruta muy especialmente y en esta ocasión, además, habrá recordado aquellas horas sentada ante el pupitre aprendiendo el contenido de las diferentes asignaturas.

Letizia, con dos alumnos de Primaria. Eloy Alonso Efe

La reina Letizia era buena estudiante, la definen como inteligente, muy disciplinada y responsable, también con una capacidad de liderazgo más que evidente ya desde sus primeros años.

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