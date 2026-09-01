Mette-Marit regresa al hospital junto a Haakon después de la jura de la Constitución del Rey y de Ingrid Alexandra

La actual reina de los noruegos, en una foto de este año, llevando las gafas de oxígeno. Gtres

Son días difíciles para la Corona del país nórdico. Después de la tensión que supuso el empeoramiento de salud de Harald V y su reciente muerte, todas las miradas se posan sobre Mette-Marit, que atraviesa un difícil momento después de su esperanzador trasplante de pulmón.

La última noticia, según medios locales, es la reciente llegada de la Reina al Hospital Nacional. Todo indica que el estado de salud de la que ya es Reina de Noruega es más delicado aún de lo que se podía prever esta mañana, cuando su hija, Ingrid Alexandra, y Haakon VIII han jurado la Constitución.

De hecho, aunque en un inicio se esperaba su presencia en el acto, su no asistencia ya ponía bajo aviso sobre lo que podía suceder —y ha sucedido— unas horas más tarde. La misma situación aconteció en el funeral del que fuera su suegro el pasado domingo 30 de agosto.

La Casa Real Noruega explicaba unas horas antes del acto que se ha celebrado esta misma mañana mediante un comunicado emitido por el doctor Are Holm, del mismo centro hospitalario al que ha acudido Mette-Marit en la tarde del 1 de septiembre.

En el anuncio, unas declaraciones tranquilizadoras: "No es infrecuente que se produzcan complicaciones tras un trasplante de pulmón. La Reina las ha sufrido en varias ocasiones desde la operación, incluida la de hoy. Por consiguiente, deberá permanecer bajo observación durante todo el día".

Mette-Marit el pasado 31 de agosto, en uno de los actos en conmemoración al rey Harald de Noruega. Reuters

La intervención, que tuvo lugar el pasado mes de junio, fue llevada a cabo por Arnt Fiane, cirujano del Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet.

Aunque la misma fue realizada con éxito, lo cierto es que la recuperación no es nada sencilla y, además, lenta, de ahí que la propia Casa Real Noruega trasladase al pueblo que la actividad pública de Mette-Marit se iba a ver muy limitada durante las próximas semanas y meses. La prueba de ello es su ausencia en todo lo que se está desarrollando en estos días en el país.

Después de la operación, ya el 6 de julio, la Reina volvió a casa junto a su esposo para disfrutar de la participación de la selección nacional en el Mundial de Fútbol. No obstante, aquello fue algo extraordinario y no resultó sinónimo de que tuviera el alta, ya después de ese breve permiso volvió a ingresar.

Una jornada más, la mirada de medios locales e internacionales se cierne sobre el país nórdico. Haakon VIII ya ha abandonado el centro hospitalario solo, por lo que todo parece indicar que Mette-Marit pasará la noche en el mismo.