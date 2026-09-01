El 'ascenso' definitivo de la princesa Ingrid Alexandra ante el delicado estado salud de la reina Mette-Marit

La Princesa Heredera ocupa el puesto de su madre en el trono, en el Parlamento. Efe

La llegada al trono de Haakon VIII ha estado plagada de imprevistos, imágenes sorprendentes y la ausencia de su esposa y reina consorte en dos momentos importantes. Eso ha llevado a que Ingrid Alexandra de Noruega adquiera un mayor protagonismo como princesa heredera y segunda en la línea de sucesión.

Este 1 de septiembre, el soberano ha jurado la Constitución ante el Parlamento del país. También lo ha hecho su primogénita, ella por escrito y no de manera oral.

Un momento muy importante que ha estado marcado por la ausencia de la reina Mette-Marit, que nuevamente ha tenido que cancelar su asistencia a la ceremonia de investidura en el Storting por problemas de salud, tal y como sucedió en el funeral del rey Harald V el pasado domingo 6 de septiembre.

La Casa Real lo anunciaba unas horas antes con un comunicado en el que el doctor Are Holm del Hospital Nacional explicaba las causas.

"No es infrecuente que se produzcan complicaciones tras un trasplante de pulmón. La Reina ha sufrido complicaciones en varias ocasiones desde la operación, incluida la de hoy. Por consiguiente, deberá permanecer bajo observación durante todo el día", ha dicho.

Esta declaración deja claro que su estado sigue siendo delicado y, como se esperaba, aún tiene un largo proceso de recuperación por delante con muchos altibajos. Tal y como se precisó en su día, el desarrollo de su agenda institucional será muy limitado, incluso en compromisos de tanto calado como este.

La heredera y la reina Sonia de Noruega, a su llegada. Efe

Y eso coloca a la Princesa como protagonista absoluta de la jornada. Ingrid Alexandra llegaba al Parlamento del brazo de su abuela, la reina Sonia, completamente vestida de negro en señal de luto, con un vestido largo de manga larga y cuello caja sobre el que llevaba la banda de la Orden de San Olaf.

También lucía una diadema con redecilla negra. Sobriedad y solemnidad a través de su imagen externa.

Durante el juramento a la Constitución del monarca, se ha producido otro momento histórico nunca visto. La heredera, sentada en el trono junto a su padre, ocupando el lugar que le hubiera correspondido a la reina Mette-Marit. "Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su constitución y sus leyes, ¡que Dios Todopoderoso y Omnisciente me ayude!", ha dicho Haakon VIII.

El rey Haakon VIII presta juramento, junto a su primogénita. Efe

En el hemiciclo, la reina Sonia, también de luto riguroso, y el príncipe Sverre Magnus han asistido orgullosos a la ceremonia. Esta vez, nadie más de la Casa Glücksburg ha estado presente por la naturaleza puramente institucional del acto. Tampoco Marius Borg, hijo mayor de Mette-Marit, que continúa en arresto domiciliario.

El hecho de que fuera 'invitado' a participar en la ceremonia del traslado del féretro de Harald V en el Palacio Real el día anterior ha levantado ampollas entre la opinión pública.

La nueva etapa en la monarquía noruega empieza con la sombra de la posible entrada en prisión del hijo de la reina consorte y con muchos desafíos para la Princesa Heredera. La Constitución del país nórdico le confiere la posibilidad de ocupar la regencia en ausencia de Haakon VIII por enfermedad, vias o cualquier otra causa. No así a Mette-Marit.

Además, a partir de este momento podría ocupar el trono ante cualquier eventualidad. A diferencia de la princesa Leonor, Ingrid Alexandra no ha jurado la constitución en su 18 cumpleaños, sino al mismo tiempo que el Rey.