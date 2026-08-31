Rania de Jordania celebra su 56 cumpleaños: nuevo retrato oficial y su foto más tierna con sus cuatro nietas

Es una de las reinas más admiradas y valoradas, tanto por su estilo como por su intenso trabajo en favor de las mujeres y la población más desfavorecida.

Este 31 de agosto, Rania de Jordania cumple 56 años en uno de los momentos más especiales de su vida. La felicidad que le da su faceta de abuela se refleja en su rostro... y en la manera de dar la bienvenida a un número en el calendario.

La imagen con la que ha celebrado su aniversario habla por sí sola: ella, vestida con unos sencillos vaqueros y camiseta blanca, sentada en una butaca y rodeada de sus cuatro nietas.

Relajada, sonriente... ¡pletórica! El texto que acompaña la imagen habla por sí solo: "Pasando mi cumpleaños de la mejor manera imaginable. Os quiero, mis niñas favoritas".

En brazos, las recién nacidas, Talia y Rania, hijas de la princesa Iman, que nacieron el 14 de agosto; su hermana mayor, Amina, sentada enfrente leyendo un cuento. Y al lado de Rania, la mayor, fruto del matrimonio del heredero Hussein de Jordania y la princesa Rajwa.

Todas junto a su abuela, en una foto para el recuerdo que en sólo dos horas tenía miles de 'me gusta' y comentarios en redes.

Desde que se convirtió en abuela por primera vez en 2024, Rania ha compartido momentos familiares con ellas en ocasiones especiales. Siempre con mensajes emotivos. Cuando nació Iman, su nieta mayor, escribió: "Ya te has apoderado de mi corazón. ¡Nuestra familia nunca ha sido más feliz!".

Además, ha reconocido públicamente que "el tiempo vuela cuando estoy con ella" y que se ha convertido en su mayor bendición.

La llegada de Amina hizo que expresara su alegría por permitirle volver a vivir esa experiencia. Y más recientemente, dio la bienvenida a las gemelas, junto al rey Abdalá, con este mensaje: "Le pedimos a Dios que las bendiga, las proteja y llene sus vidas de luz, bendición y felicidad".

El nuevo retrato oficial de Rania de Jordania. Gtres

Su Instagram público ahora combina el repaso de sus actos oficiales más representativos, con imágenes de esos looks impecables que han hecho de ella la royal más elegante y pinceladas de su vida íntima junto a las pequeñas de la familia.

Además, para celebrar su 56 cumpleaños la corte real hachemita ha publicado una foto de Rania con su esposo junto a una felicitación donde se destaca que ella es un símbolo de amor y generosidad para los jordanos.

También un nuevo retrato oficial, en el que aparece con el pelo recogido y look casual, con camiseta blanca de Massimo Dutti, marca española que adora.