Letizia lo estrenó, Leonor lo recuperó y Sofía le ha dado una tercera vida: los secretos de un vestido icónico

La reina Letizia en 2023, la princesa Leonor en 2025 y la infanta Sofía en 2026. Todas en Palma con el mismo vestido. Gtres / EFE

En Mallorca, año tras año, se escribe un nuevo capítulo de la agenda real: actos oficiales, como la recepción a las autoridades y la sociedad balear, y salidas privadas por la isla dejan su impronta en un álbum de fotos para la historia.

En este collage de momentos, un vestido de moda española ha logrado lo que pocas prendas consiguen: convertirse en icono para dos generaciones.

Se trata del diseño de Stella Jean para Desigual que la reina Letizia estrenó en 2023, en el Palacio de Marivent, de escote Bardot con los hombros al descubierto y estampado en azul.

La Familia Real, en Mallorca, el sábado 8 de agosto. Gtres

Dos años más tarde, la princesa Leonor se lo pedía prestado para su primera aparición en la misma cita junto a su hermana, en su debut sorpresa. Este 2026 ha sido la infanta Sofía quien lo lucía en una cena familiar del pasado sábado 8 de agosto.

Como es habitual cada verano, los Reyes, junto a sus hijas y la reina Sofía salían a uno de sus restaurantes preferidos, Mía, en el barrio marinero de Portixol.

Fue ahí donde la pequeña de la casa sorprendía colándose en el vestidor de su madre para darle una tercera vida a este vestido ya icónico.

La Reina estrenó el vestido en Marivent en 2023. Gtres

No es la primera vez que las hermanas de Borbón y Ortiz llevan ropa de la Reina, pero que las tres hayan lucido la misma prenda en tan poco tiempo y siendo esta tan representativa sí es una novedad.

Repasando el armario compartido, sólo encontramos un ejemplo, un jersey bicolor que Letizia eligió para una salida privada con Felipe VI en 2016 y que sus hijas también han lucido.

La historia tras este diseño de Desigual muestra una filosofía y unos gustos comunes. Desde Magas hemos hablado con la firma catalana, cuyos responsables se muestran felices de la repercusión que, nuevamente, ha tenido una de sus prendas.

"Es una alegría ver cómo una misma pieza ha sido elegida en distintos momentos por la reina Letizia, la princesa Leonor y ahora la infanta Sofía. Refleja algo muy propio de nuestra manera de entender la moda: diseños que no entienden de edades, que pueden conectar con mujeres diferentes y que cada una puede hacer suyos y llevar con personalidad", dicen.

Fue en 2023 cuando salió a la venta la colección de la diseñadora de raíces haitianas Stella Jean para Desigual, que se presentaba como una oda al color y a la sostenibilidad. "Desigual y yo hemos decidido que la expresión más glamurosa del poder de la moda debe ser la responsabilidad", decía ella.

Un lema que casa perfectamente con la manera de pensar de la Reina en este tema. Por eso, no es extraño que lo escogiera para la recepción en Marivent ese mismo año, firmando uno de sus mejores looks del verano.

Tal fue el impacto de este vestido estampado, que en 2025 la princesa de Asturias quiso emular ese golpe de efecto recuperándolo.

La princesa Leonor, con el vestido de Desigual, en la recepción a las autoridades baleares en 2025. Gtres

No hay dos sin tres, hace sólo unos días, la infanta Sofía demostró que, como aseguran desde la firma, la prenda no entiende de edades. Aunque ya no está a la venta, se ha convertido, gracias a ellas, en todo un referente en la trayectoria de Desigual.

Habla la firma Desigual

"Ellas son grandes referentes de la moda y, como marca española, nos enorgullece especialmente que elijan esta marca con más de 40 años de historia y con una personalidad única, y que una pieza como esta siga despertando interés años después de su lanzamiento", aseguran.

Y añaden: "Que el vestido se recupere, se comparta y tenga nuevas vidas es, además, una gran manera de entender una moda más duradera y consciente".

En efecto, Su Majestad la reina doña Letizia es una de las consortes más austeras de Europa, la mejor embajadora de la moda española y una gran defensora de la moda circular.

Letizia y la Infanta, con el mismo vestido de Zara. Gtres

Repite sus prendas y accesorios sin complejos, se los presta a sus dos hijas y siempre busca nuevas marcas pequeñas y artesanales a las que apoyar.

En resumen, hay mucho mensaje detrás de este ropero que pasa de generación en generación. Tenemos muchos otros ejemplos: en 2023, la Reina estrenó un vestido turquesa de Zara que la Infanta llevó un año después en Mallorca.

También un diseño blanco de Carolina Herrera que Sofía lució en Oviedo y su madre un tiempo después en el Palacio Real.

La Reina y Leonor comparten los pendientes de diamantes y aguamarinas. Gtres

Los pendientes de diamantes y aguamarinas han sido protagonistas de los looks de Letizia y Leonor en varias ocasiones. También una blusa blanca con bordados florales que estrenó la heredera y rescató su madre.

Es una constante en sus apariciones públicas y una declaración de intenciones: en el armario de la Familia Real, repetir no significa renunciar al estilo, sino demostrar que una buena prenda puede trascender tendencias, edades y perchas. También que la austeridad y la sostenibilidad son objetivos compartidos.