La visita privada de la Reina con Leonor y Sofía en Mallorca: una jornada de compromiso durante sus vacaciones

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía visitan por sorpresa la Casa Esment. EFE / Casa Real

Durante su estancia en Mallorca, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía realizaron este jueves por la mañana una visita privada a las instalaciones de la Casa Esment, en Palma, al margen de su agenda oficial.

En un ambiente distendido y sin presencia de medios de comunicación, la Reina y sus hijas pudieron conocer de cerca la labor que la Fundación Esment desarrolla desde 1962 para promover los derechos, la autonomía y la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.

Uno de los principales focos de la visita fue la imprenta de la organización, un histórico taller que desde hace cuatro décadas desempeña un papel esencial en la formación profesional de sus usuarios, ofreciéndoles la posibilidad de desenvolverse en un entorno laboral real.

Con el paso de los años, este espacio se ha convertido además referente de excelencia en la gestión y compromiso con el medio ambiente.

Durante el recorrido por la nave-taller, los trabajadores explicaron con orgullo a la Reina y sus hijas el funcionamiento de la maquinaria, así como los paneles destinados a organizar las tareas, las distintas fases de impresión y encuadernación; e incluso algunos de sus proyectos relacionados con el diseño gráfico.

Una imagen de la visita. Casde SM el Rey a través de Europa Press

A lo largo de las dos horas que se prolongó la visita, madre e hijas tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano cómo este espacio combina la integración social con los elevados estándares profesionales que exige el sector.

Tanto doña Letizia como la princesa Leonor y la infanta Sofía siguieron con gran interés las explicaciones técnicas ofrecidas por los profesionales y aprovecharon también para interesarse por sus historias personales, su experiencia en el mundo laboral y la forma en que la Fundación Esment les ha acompañado y ayudado en su acceso al empleo.

Esta visita se produce apenas un par de semanas después de que las hijas de los Reyes acudieran a la Residencia de Estudiantes para reunirse con jóvenes con discapacidad. En esa ocasión pudieron conversar sobre su día a día y las dificultades a las que se enfrentan.

La reina y sus hijas visitan un centro de inclusión laboral de personas con discapacidad

Un encuentro que, en definitiva, pone de manifiesto el interés de las hermanas por conocer de cerca la realidad de estas personas y su especial sensibilidad a las iniciativas destinadas a favorecer la inclusión y autonomía.

En este contexto, conviene recordar que doña Letizia es presidenta de Honor del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad y una figura especialmente vinculada a este ámbito. Además, quiso aprovechar la visita para escuchar de primera mano a quienes hacen posible este proyecto.

Doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante su visita al taller de la Casa Esment. EFE / Casa Real

Con una actitud cercana y serena, la Reina conversó tanto con los responsables de la iniciativa como con los que laboran en el sitio. Se interesó por su cotidianidad y por el funcionamiento del taller desde la propia mesa de maquetación.

Su presencia en este tipo de iniciativas vuelve a poner de relieve la cercanía de la Corona con el tejido social de Baleares y su intención por dar visibilidad a proyectos que trabajan por una sociedad más inclusiva.

Una implicación que trasciende el protocolo y la agenda institucional para acercarse a colectivos cuya labor merece ser reconocida.

La Casa de S.M. el Rey ha difundido varias imágenes y momentos, permitiendo conocer algunos de los instantes más significativos de este encuentro privado.

A menos que Letizia, Leonor y Sofía vuelvan a sorprendernos, no volveremos a ver imágenes suyas hasta nuevo aviso.

Por todos es conocido que a una altura del mes de agosto, la Familia Real al completo se toma unos días de descanso en un destino desconocido para la mayoría de los mortales.

De sus vacaciones privadas tienen conocimiento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algún ministro cercano al jefe del Ejecutivo. Además de, por supuesto, un pequeño grupo de colaboradores directos y responsables del servicio de seguridad de la Casa del Rey.

Deben conocer el paradero operativo por motivos estrictos de protección y coordinación institucional.

En agenda oficial, eso sí, aún consta una actividad de Su Majestad el Rey. Y es que el sábado, 8 de agosto, Felipe VI presidirá la ceremonia de entrega de premios de la 44ª Copa del Rey de Vela en el Palacio Real de La Almudaina, en Palma.