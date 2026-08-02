De rojo y estrenando verano balear, Letizia vuelve a su gran cita con el Atlàntida Film Fest junto a Bardem y Sorogoyen

Este domingo, 2 de agosto, Mallorca ha vuelto a vestirse de gala con motivo de la clausura de la 16ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, que cada verano convierte el Centro Cultural La Misericòrdia en el epicentro cinematográfico de la isla. Y como manda la tradición desde 2019, la reina Letizia, ya instalada en Palma, no ha faltado al acto.

El azulado photocall desplegado para la ocasión ha arrancado con el reparto de El ser querido, la última película de Rodrigo Sorogoyen y proyección reservada a esta noche: Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo y Melina Matthews han sido de los primeros en pisar la alfombra, con la cinta recién llegada de su paso triunfal por Cannes y generando el habitual revuelo entre fotógrafos.

Junto a ellos han desfilado otros rostros reconocibles: Miguel Bernardeau, Carlos Bardem —que días antes ya había presentado en el festival En la zona gris, de Guy Ritchie— y Gael García Bernal, acompañado de su pareja, Fernanda Aragonés.

El actor mexicano, que el sábado había recogido su Premio Master of Cinema por el 25 aniversario de Y tu mamá también, ha cerrado así por la puerta grande su paso por esta cita. Días antes, el 28 de julio, la danesa Trine Dyrholm, una de las grandes intérpretes del cine europeo de las últimas décadas, también recibió el mismo galardón, que se ha entregado hasta en tres ocasiones a lo largo de la edición.

Minutos después han llegado las imágenes de la reina Letizia, encargada de presidir una gala que acostumbra a mezclar a estrellas de Hollywood con personalidades de la política regional en un mismo escenario. Ha llegado acompañada por el fundador y director del certamen, Jaume Ripoll, con quien lleva coincidiendo desde que ella misma empezó a apoyar su labor hace siete años.

La reina Letizia posa con el compositor francés Alexandre Desplat, homenajeado esta tarde en el Festival, y el director del certamen Jaume Ripoll, a su llegada a la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest 2026, este domingo en Palma de Mallorca. Ballesteros EFE

Junto a la monarca, otras figuras institucionales invitadas han sido la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Su Majestad ha tenido oportunidad de conversar con ellos, así como con los protagonistas de El ser querido, con quienes ha compartido primera fila en el acto.

La clausura ha incluido la actuación musical de la actriz Leonor Watling y, a lo largo de la velada, también se ha hecho entrega de los premios del palmarés oficial del Festival y su último Master of Cinema al compositor franco-griego Alexandre Desplat, conocido por sus oscarizadas bandas sonoras para El Gran Hotel Budapest y La forma del agua.

El compositor francés Alexandre Desplat recibe el aplauso de la reina Letizia, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y de la presidenta de Baleares, Marga Prohens, mientras recibe el premio Master of Cinema en la clausura del certamen. Ballesteros EFE

El Atlàntida Film Fest se presenta como "el festival híbrido más importante del mundo", con un millón de espectadores repartidos entre una semana de proyecciones presenciales y un mes entero de programación en Filmin. Nació como el primer certamen cinematográfico online en España y ha ido sumando sedes, conciertos y charlas hasta convertirse en un ecosistema completo.

Esta doble fórmula se ha convertido en seña de identidad y clave de su expansión. La 16ª edición ha proyectado 141 largometrajes y 21 cortometrajes, prácticamente la mitad de ellos estrenos absolutos en España, además de 25 conciertos y 20 conferencias entre el 24 de julio y el 2 de agosto en la isla, con la ventana digital extendiéndose hasta el 24 de agosto en la plataforma.

El director Rodrigo Sorogoyen junto a los actores Javier Bardem, Vicky Luengo, entre otros, y los productores de la película 'El ser querido' asisten a la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest. Ballesteros EFE

Su Majestad ha visto esta noche El ser querido, el drama de Sorogoyen que desembarca en territorio balear convertido en uno de los títulos más esperados del año. En la película, Esteban Martínez (Bardem) es un director de cine convertido en leyenda, tanto por sus películas como por un pasado marcado por la violencia y los excesos.

En su nuevo proyecto decide ofrecer un papel a su hija Emilia (Luengo), para ayudarla a relanzar su estancada carrera como actriz. Lo que arranca como un gesto de apoyo paternal pronto torna más complejo: la convivencia en el set fomenta una cercanía que no habían compartido en años, pero también reabre viejas heridas que nunca llegaron a cerrarse.

Sobre ese campo minado emocional se construye un intenso cara a cara familiar que la Reina ha podido ver esta noche en La Misericòrdia, como colofón a esta gran noche con el séptimo arte internacional.

Letizia brilla con CH

Como suele ocurrir cada año, el estilismo de la Reina ha acaparado buena parte de las conversaciones. Transparencias, vestidos lenceros, conjuntos bicolor y statement jewels se han sucedido en ediciones pasadas convirtiendo su paso por el festival en una pasarela veraniega, y este domingo no ha sido la excepción: Magas ha seguido con atención cada detalle del look elegido.

La reina Letizia, durante el acto. Chema Clares GTRES

Si el año pasado fueron las joyas las que robaron plano al vestido blanco que eligió para el 15º Atlàntida, ahora la historia se cuenta justo al revés: la protagonista indiscutible de la noche ha sido la ropa. La reina ha apostado por un diseño de Carolina Herrera en jersey rojo Rioja, y el resultado ha sido un estilismo despampanante.

Se trata de un modelo asimétrico que se drapea desde un solo hombro, con un delicado fruncido lateral que dibuja la silueta. El cuerpo queda marcado a través de esos pliegues, que estilizan y aportan textura, mientras la falda se abre en una sugerente abertura lateral. Esa abertura no es capricho: una cremallera dorada, expuesta en el lateral, deja ver destellos de pierna al caminar.

En cuanto a los accesorios, ha tirado de favoritos del joyero real: en las manos, el anillo de Coreterno y el de Karen Hallam —el modelo muy convenientemente llamado La Reina, en dorado y valorado en 150 euros—, dos piezas que se han ido relevando como inseparables en su día a día. En las orejas, unas pequeñas piezas en oro amarillo de 18 quilates firmadas por Isabel Guarch.

Los pendientes están diseñados en forma de hoja de palma. No son XXL ni buscan un efecto llamativo, pero sí juegan con los símbolos, pues remiten a las palmeras que tradicionalmente se plantaban en las entradas de las casas mallorquinas como gesto de bienvenida y hospitalidad. Un homenaje claro de la Reina a la isla que cada verano la recibe con las puertas abiertas.

El estilismo lo completan unas sandalias en beige con detalle joya de Gucci y un clutch metálico también en tono oro.

Detalle de las sandalias, los anillos y el bolso elegidos para la ocasión. Chema Clares GTRES

En cuanto al beauty look, la madrina por excelencia del Atlàntida se ha mantenido fiel a su estilo de verano mallorquín: melena suelta, con ondas suaves y movimiento, peinada hacia un lado para potenciar el escote asimétrico, y un maquillaje en tonos nude (labios glossy incluidos) que realza el bronceado de Su Majestad.

Con esta clausura, doña Letizia certifica una vez más que Mallorca —y en concreto este festival nacido hace más de una década como pionero del cine en línea— sigue siendo su gran cita cultural del verano, ese punto de encuentro entre la agenda oficial y su pasión por el séptimo arte.

Próximas apariciones

Tras esta noche de cine, la agenda de la Familia Real proseguirá el 4 de agosto con otra de las citas más esperadas de su paso por Mallorca. Será entonces cuando Felipe VI y la Reina celebrarán la tradicional recepción en el Palacio de Marivent, una de las citas más señaladas del verano, en la que reúnen cada verano a autoridades y representantes de la sociedad balear.

El viernes 7, Felipe VI viajará a Colombia para asistir a los actos oficiales con motivo de la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, y al día siguiente regresará a Palma para la entrega de trofeos de la 44ª Copa del Rey de Vela.

Mientras tanto, cabe esperarse que doña Letizia reserve su agenda para planes más relajados en la isla. Así, no sorprendería verla paseando por Palma o disfrutando de salidas fuera de agenda, en un verano especialmente simbólico para la princesa Leonor: el último antes de empezar la universidad.