La reina Letizia preside en Jerez la reunión del Instituto Cervantes tras su visita a los evacuados por los incendios

La reina Letizia, a su llegada a la inauguración de la reunión anual del Instituto Cervantes. Román Ríos EFE

Este 27 de julio, doña Letizia ha presidido en Jerez de la Frontera la inauguración de la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes, una cita que por primera vez se ha celebrado en la ciudad gaditana y que reúne a representantes de la institución dedicada a promover el español y las culturas de los países hispanohablantes.

Junto a la Reina han asistido también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados; el director del Cervantes, Luis García Montero; y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo.

La visita de Su Majestad ha llegado un día después de que Felipe VI y ella se desplazaran a Villamanta para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios. Allí, ambos conversaron con vecinos y agradecieron la labor de los equipos de emergencias, en una imagen muy centrada en el respaldo a quienes han perdido sus casas o han tenido que abandonarlas repentinamente.

La reunión del Instituto Cervantes ha reunido a responsables de su red internacional, que está presente en 45 países y 88 ciudades, con el objetivo de coordinar la actividad de los centros y reforzar la difusión del español y de las culturas hispánicas en el exterior.

Jerez ha acogido por primera vez este encuentro, convirtiéndose en escenario de una cita que, más allá de lo institucional, también tiene un importante valor simbólico para el Ayuntamiento y para la institución.

La reina Letizia posa para la foto de familia con los participantes en la inauguración de la reunión anual del Instituto Cervantes, que en esta ocasión se celebra en Jerez de la Frontera (Cádiz) para conmemorar el centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald. Román Ríos EFE

La cita ha incluído sesiones de trabajo a puerta cerrada, mesas redondas y conferencias que girarán en torno a asuntos como la figura de José Manuel Caballero Bonald —de quien se celebra el centenario de su nacimiento en 2026—, la situación del español en diferentes contextos, o el nacimiento de la Constitución en 1812.

Con los 35 ºC rozando el termómetro a media mañana, doña Letizia ha optado por una imagen muy pensada para el calor. Ha lucido un conjunto de dos piezas celeste firmado por Hugo Boss, formado por un chaleco slim fit sin mangas. Confeccionado en crepé suave y con botonadura frontal, pertenece a la linea BOSS Mujer y puede encontrarse en la página de la marca al precio rebajado de 209 euros (antes 299 euros).

La Reina apuesta por un 'look' monocromático para su cita con el Instituto Cervantes. Román Ríos EFE

Lo ha combinado con un pantalón relaxed fit a juego —una elección fresca que encaja con las altas temperaturas del verano andaluz, a la venta por 229 euros— y unos zapatos destalonados de Sézane (el modelo Babies Paula).

En cuanto a los complementos, Su Majestad se ha decantado por el bolso Metropolis de la firma italiana Furla y ha sumado al estilismo varias piezas de joyería, entre ellas los pendientes Sugar de PDPAOLA y el collar SIDNEY de la firma de Bárbara Goenaga (960 euros), ya conocido en su joyero.

La reina Letizia saluda a la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, a su llegada a la inauguración de la reunión anual del Instituto Cervantes, que en esta ocasión se celebra en Jerez de la Frontera (Cádiz) para conmemorar el centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald. Román Ríos EFE

El verano de doña Letizia

Con esta cita en Jerez, la Reina ha puesto punto final a sus compromisos en la península antes de viajar a Mallorca, donde la agenda de la Familia Real vuelve a moverse en torno a Marivent.

Como bien es sabido, la estancia en la isla suele marcar el arranque informal del verano para los Reyes, pero sigue teniendo una parte institucional que no desaparece del todo. Ella y Felipe VI mantienen allí algunos actos ya tradicionales y una presencia pública más relajada, propia de estas semanas estivales.

Una de sus apariciones más esperadas tendrá lugar el 2 de agosto, con motivo de la clausura del festival de cine Atlàntida. También a principios de mes tendrá lugar la recepción en el Palacio de Marivent, que será una nueva ocasión para ver a Leonor y a Sofía en un papel más visible, en las últimas vacaciones de la Princesa antes de empezar la universidad.

Fuera de la agenda oficial, tampoco sería raro que la Familia Real apareciera en distintos puntos de la isla, como suele ocurrir cada año.