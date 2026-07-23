Letizia reúne dos historias de memoria y futuro en Zarzuela: su apoyo a las víctimas de ETA y a jóvenes latinoamericanos

La reina Letizia, en una de las citas en Zarzuela de este 23 de julio. GTRES

Seguro que aún mantiene el recuerdo dulce de haber atestiguado la victoria de La Roja en el Mundial, pero la agenda de la reina Letizia debe continuar. Vuelta a la rutina, vuelta a Madrid, esta ha reservado su mañana del jueves, 23 de julio, a dos audiencias que reafirman su compromiso con el mundo audiovisual y con la educación.

A las 10.00 horas de la mañana, Su Majestad ha recibido al equipo creador y a los protagonistas del documental Los nietos del silencio, un proyecto impulsado por jóvenes periodistas y comunicadores que pone el foco en una herida todavía abierta: la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA a través de sus descendientes.

No es casual que Letizia haya querido escuchar de primera mano este relato generacional. Desde su llegada a la Corona, ha quedado patente su sensibilidad hacia los proyectos que contribuyen a la reflexión a través de la cultura, y ha apoyado iniciativas que promueven la convivencia y el reconocimiento a quienes sufrieron las acciones del grupo.

La reina Letizia, en la foto de familia con los participantes en el documental 'Los nietos del silencio'. GTRES

Los impulsores del documental han explicado el origen de la iniciativa, nacida con la intención de trasladar el testimonio de quienes crecieron bajo la sombra de la violencia, pero también con la de construir un discurso que mire hacia el futuro. También han asistido Teresa Prieto Leache, Jesús Ulayar y Beatriz Iruretagoyena Toca, todos descendientes de víctimas.

Sin apenas margen entre compromisos, la mañana ha continuado con una segunda audiencia de carácter muy distinto, pero con un hilo conductor claro: la apuesta por la igualdad de oportunidades. En esta ocasión, la Reina ha recibido a una representación de la Fundación Microfinanzas BBVA, acompañada por 16 jóvenes de Colombia, Perú y República Dominicana.

Todos ellos comparten una historia común: proceden de entornos vulnerables y han accedido a la universidad gracias a becas dirigidas a hijos de emprendedores. En Zarzuela, han trasladado a doña Letizia cómo estas ayudas han transformado sus trayectorias, abriéndoles camino en sectores como la ingeniería, la salud o la tecnología.

El encuentro sirve también para visibilizar el impacto de la FMBBVA, activa desde 2007 en proyectos de inclusión financiera y desarrollo social en América Latina. Pero, más allá de las cifras, la audiencia ha incluido un momento especialmente significativo con la intervención de Luz Nelly Díaz, madre de Mario Naicipa, un antiguo becado fallecido recientemente.

Esta ha presentado a la Reina el proyecto 'El Metaverso de Mario, un legado que traspasa las puertas de la vida', una exposición virtual que rinde homenaje a su hijo, estudiante de Cine y Fotografía, y reivindica la educación como herramienta para mejorar vidas.

La jornada de este jueves dibuja, así, dos líneas de trabajo que se repiten en su agenda: la cultura como herramienta de memoria y la formación como motor de cambio. Dos ámbitos distintos, pero conectados por una misma idea de fondo: el relato, sea audiovisual o vital, siempre importa.

Su regreso a la oficina

Para la ocasión, la Reina ha recuperado de su armario un vestido veraniego al puro estilo boho chic. Se trata de un diseño en color negro con detalles bordados en blanco en cuello y falda, de largo midi y sin mangas. Se trata del modelo Dalli de la firma Antik Batik.

Doña Letizia ha recuperado de su armario el vestido Dalli de Antik Batik. GTRES

La marca francesa, fundada en 1992 por Gabriella Cortese, aterrizó en el vestidor de Letizia el pasado verano en Palma de Mallorca en forma de bolso y a finales de septiembre lo hizo en este vestido. Lo ha combinado con unas sandalias esparto a doble tono, blanco y negro, y unos sutiles pendientes dorados y anillo a juego.

La agenda de la Reina no se detiene hoy. El viernes, 24 de julio, se desplazará hasta San Cibrao das Viñas, en Ourense, para asistir al 50 aniversario de la firma Adolfo Domínguez. Un acto que, en apariencia más ligado al ámbito económico y empresarial, materializa su apoyo a la moda española como industria cultural y vector de innovación.

La visita permitirá a doña Letizia conocer de cerca la evolución de una compañía que marcó un punto de inflexión en la industria nacional con su lema sobradamente conocido de 'La arruga es bella' y que hoy busca conectar con nuevas generaciones desde la sostenibilidad y la identidad de autor.

Con presencia en más de 50 países y una plantilla mayoritariamente femenina, la firma, de la que la propia Reina es seguidora —la acompañó en su estilismo para la final del Mundial—, representa también un modelo de negocio que dialoga con valores que Su Majestad ha defendido en distintas ocasiones: responsabilidad social, proyección internacional y talento local.