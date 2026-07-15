Felipe, Letizia, Leonor y Sofía viajarán a Nueva York para apoyar a la Selección Española en la final del Mundial

La Famiilia Real viendo el partido de España contra Francia este martes por la noche. Casa de Su Majestad el Rey

"Estamos en ello". Así ha respondido el rey Felipe VI este miércoles, 15 de julio, al ser preguntado si iría acompañado a Nueva York para asistir a la final del Mundial donde la Selección Española de Fútbol se disputa su segunda estrella.

Horas después, la Casa Real ha confirmado lo que todos esperaban: los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía volarán a Estados Unidos para apoyar a la Roja el próximo domingo, 19 de julio.

Un importante partido al que no acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que el lunes siguiente, día 20 de julio, estará de visita oficial en Argelia.

Felipe, Letizia, Leonor y Sofía disfrutaron de la victoria de España. Casa de Su Majestad el Rey

Su Majestad recordó este mismo miércoles por la mañana en L'Escala (Girona) lo que dijo a los jugadores de la selección cuando acudió a verles a Guadalajara (México): que no les volvería a ver hasta la final.

Un hito al que España ha llegado tras vencer el martes a la selección francesa y en el que se enfrentará a quien gane en el partido de semifinales. Los candidatos son Argentina e Inglaterra y el resultado se conocerá este miércoles por la noche.

El soberano, que ha dicho estar "muy contento, como todo el mundo", tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de lanzar un divertido guiño futbolístico anoche, en los Premios Princesa de Girona.

"Espero que disfrutéis de esta ceremonia preparada con mucho cariño y que ese otro grupo de jóvenes de gran talento que nos representa, nuestra Selección Española, vuelva a darnos otra alegría esta noche", concluyó su discurso, entre los aplausos del público.

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presenciaron ayer el partido en un hotel de Barcelona tras presidir la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona. Allí se les pudo ver, según las imágenes facilitadas por la Casa del Rey, vestidos con la camiseta de la selección española celebrando y abrazándose por la victoria.