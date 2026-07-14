La princesa Mette-Marit recibe el alta tras su trasplante de pulmón: "Me han dado el regalo de la vida"

Buenas noticias para la Familia Real de Noruega, la princesa heredera al trono ha sido dada de alta del Hospital Nacional tras su trasplante de pulmón.

Aunque a principios de julio pudo volver a palacio para un breve descanso, es ahora cuando el equipo médico ha decidido que puede seguir su recuperación en casa.

Mette-Marit, a través de la web oficial de la Casa Glücksburg, ha enviado un emotivo comunicado, en el que cuenta cómo afronta esta nueva etapa y cómo se siente. Sus primeras palabras tienen destinatarios claros.

"Estoy profundamente agradecida. En primer lugar, quisiera dar las gracias a todos los que donan órganos. Me han dado el regalo de la vida, y las palabras no alcanzan para describir lo agradecida y humilde que me siento por ello", comienza diciendo.

Y añade: "También quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que me han acompañado en este largo camino: mi familia, médicos, cirujanos, enfermeros, fisioterapeutas y demás personal sanitario, y a todos aquellos que contribuyen de manera invaluable al sistema de salud noruego cada día".

Además, ha querido tener un gesto especial con los pacientes con fibromialgia por su apoyo. "Han sido excepcionales durante una de las etapas más difíciles de la vida. Vivir con fibrosis no es para cualquiera, y no pasa un día sin que piense en lo fuertes que son", confiesa.

Y se ha mostrado emocionada por las muestras de cariño recibidas por "tantas personas en toda Noruega. Me han dado fuerzas cuando más las necesitaba".

En el mismo comunicado se informa, además, de cuál es su estado y se comparten algunos detalles sobre su recuperación. "La salud de la princesa heredera es buena dadas las circunstancias", afirma Are Holm, jefe del departamento de neumología del Rikshospitalet.

Durante los próximos seis meses, Mette-Marit recibirá formación y un seguimiento exhaustivo para detectar posibles complicaciones como el rechazo y las infecciones. Como explica el médico, en procesos normales suele transcurrir "aproximadamente un año antes de que la afección pase a una fase más estable".

Esto afectará inevitablemente a su faceta institucional y no está previsto que desempeñe funciones oficiales durante el período de rehabilitación. La Princesa contará con el apoyo de su esposo, Haakon de Noruega, que intentará adaptar su agenda para poder estar con ella.

Fue el pasado 17 de junio cuando la nuera de los reyes Harald y Sonia de Noruega se sometió al trasplante de pulmón. Su enfermedad había empeorado en los últimos años y esta intervención era clave para poder salvarle la vida.

Antes de pasar por quirófano, Mette-Marit se había visto obligada a llevar gafas de oxígeno en su vida diaria, incluso en algunas apariciones públicas de carácter institucional.

Empieza para ella una etapa delicada pero esperanzadora, donde la recuperación y la supervisión médica constante serán claves.