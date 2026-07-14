Así ha sido la gran noche de Leonor en los Premios Princesa de Girona: de su esperado discurso a los detalles del look

Este martes 14 de julio, el propósito se vestía de gala en la Ciudad Condal. Barcelona ha acogido la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, una de las grandes citas del calendario institucional de la Familia Real y un escaparate de jóvenes promesas que destacan por su trabajo en España y más allá de sus fronteras.

Así, el Gran Teatre del Liceu se ha convertido por segundo año consecutivo en el escenario de una gala que, bajo el lema El poder del talento compartido, ha reunido a representantes del ámbito empresarial, científico, cultural y social para aplaudir a los galardonados de esta convocatoria.

La ceremonia ha estado presidida por los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, una de las escasas ocasiones del año en las que la Familia Real al completo comparte protagonismo en un acto oficial.

La cita supone, además, uno de los compromisos más simbólicos del calendario de la heredera al trono, que ostenta el título de princesa de Girona y mantiene con estos premios uno de sus vínculos institucionales más consolidados.

La llegada de Sus Majestades y Sus Altezas Reales al Liceu ha concentrado buena parte de la expectación previa al inicio de la ceremonia. Tras los saludos a las autoridades y el tradicional posado, han accedido al interior del teatro, donde han sido recibidos con una ovación por parte de los asistentes.

Foto de familia junto a autoridades y figuras institucionales minutos antes de la ceremonia. Jesús Briones GTRES

Ya en el interior del Liceu, Felipe VI ha sido el encargado de inaugurar el turno de discursos con unas palabras centradas en el recorrido personal de los premiados y en el papel que desempeña la Fundación Princesa de Girona.

El Rey ha destacado que los seis reconocidos representan un "talento que ya es acción" y ha querido poner en valor la implicación de la heredera: "Como presidenta de honor, la princesa Leonor consolida así su compromiso con esta Fundación que lleva su nombre. Y nosotros, la Reina, la Infanta y yo, por supuesto, seguiremos apoyando a esta institución".

Además de ensalzar el trabajo de la organización, don Felipe ha querido dirigir unas palabras de sincero agradecimiento a todos los presentes: "A quienes formáis parte de la fundación, gracias por sumaros a este movimiento compartido que busca desde Girona transformar realidades para mejorarlas y así mejorarnos a todos".

Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar un esperado guiño futbolístico en una noche clave para el deporte nacional, coincidiendo con la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA que disputa hoy La Roja.

"Espero que disfrutéis de esta ceremonia preparada con mucho cariño y que ese otro grupo de jóvenes de gran talento que nos representa, nuestra Selección Española, vuelva a darnos otra alegría esta noche", ha concluido entre los aplausos cómplices del público.

El discurso más esperado

Tras las palabras del monarca, las intervenciones de los galardonados y varias actuaciones que han aderezado la gala, ha llegado uno de los momentos más esperados: la intervención de la princesa Leonor. Con un tono fresco, cercano y cargado de complicidad con su generación, esta noche ha sorprendido al auditorio con un discurso directo y un arranque inesperado.

"No puedo esperar más, tengo que confesarlo de una vez", ha comenzado diciendo la Princesa ante la atenta mirada de los asistentes. "En principio no conviene que revele ciertos aspectos de mi intimidad y gustos personales, pero ha llegado el momento de que hable de mis influencers preferidos", proseguía.

Consciente del impacto de sus palabras, Leonor ha aclarado enseguida que sus referentes no se encuentran en los canales habituales: "No son personajes glamurosos, no tienen la etiqueta de lo aspiracional ni miden su valor por los logros que dictan las redes sociales".

Y continuaba: "A mí lo que me gusta de mis influencers favoritos es que entrenan bacterias, se enamoran de problemas con la intención de solucionarlos, cuentan algo importante con talento y desde la oscuridad y la entraña, descubren exoplanetas, acompañan sus locuras con rigor y pensamiento crítico o normalizan la amabilidad".

La heredera al trono durante su intervención. Jesús Briones GTRES

Antes de dar paso a la entrega de los galardones, la joven ha propuesto un cambio de términos que despertó los aplausos del público: "Os cuento enseguida quiénes son, aunque algo me dice que lo sospecháis. Vamos a dejar de llamarlos influencers: desde ahora son oficialmente 'inteligentes naturales'".

"Y eso que algunos usan la IA, pero lo hacen con cabeza y corazón", matiza. Así ha sido como la Princesa ha introducido directamente a los protagonistas de la noche, mencionando con admiración a nombres como el de Mercedes 'Mechi' Bidart o Patricia Aymà, ambas entrevistadas en las semanas previas a la ceremonia por esta revista.

La Princesa no ha querido quedarse solo en el elogio a los premiados, sino que ha profundizado en el origen de ese talento, compartiendo una bonita vivencia personal muy reciente junto a su hermana y rindiendo homenaje a la labor docente.

"La semana pasada acompañé a Sofía y escuchamos a muchos profesores. Eso me sirvió para dar aún más importancia a lo que Hatim nos explica: dice que fueron maestras de primaria las que le animaron a seguir estudiando", ha relatado con emoción.

"Soy de las que piensa que el talento se descubre y se cultiva, se comprende y se cuida. En ese proceso, esas dos maestras fueron descubridoras, a lo Indiana Jones, del tesoro, de ese talento. Porque son ellos quienes nos permiten comprender el mundo y desarrollar el criterio propio... y de ahí surge el talento", expresaba.

Para cerrar su aplaudida intervención, la heredera ha destacado el impacto de la labor que realiza la institución que encabeza, agradeciendo el esfuerzo de todos los que la hacen posible: "Desde hoy, estos seis galardonados pasan a formar parte de este gran grupo de personas excelentes que la Fundación Princesa de Girona reconoce cada año".

Todo ello es posible, ha proseguido, "gracias a un gran equipo, a muchos aliados y colaboradores en todas las ciudades del Tour del Talento, y a unos patronos comprometidos que han visto resultados transformadores y útiles en muchas generaciones de jóvenes incorporados a los distintos programas".

Un año más, la Princesa ha sido la encargada de entregar las esculturas a los galardonados. Jesús Briones GTRES

"Desde este gran Teatro del Liceu, esta fundación que presido lanza un mensaje claro: proteger el talento joven con el acompañamiento exacto, justo cuando es necesario", ha concluido la Princesa entre los aplausos de los asistentes.

Premio al talento joven

En su discurso, esta ha puesto en el foco a quienes verdaderamente protagonizan esta iniciativa: seis jóvenes cuyas trayectorias reflejan distintas formas de entender el liderazgo, la innovación y el compromiso con la sociedad. Todos ellos han subido a presentar sus trabajos al escenario y han recibido sus galardones a manos de la hija de los Reyes.

Desde la acción comunitaria hasta la investigación científica, pasando por el cine, la biotecnología o el emprendimiento social, los Premios Princesa de Girona buscan reconocer proyectos capaces de generar un impacto real y, al mismo tiempo, servir de inspiración para las nuevas generaciones.

En esta edición, los reconocimientos han recaído en Hatim Azahri Akhnous, impulsor de proyectos de participación juvenil e inclusión social en Poble-sec; Patricia Aymà, cofundadora de Benviro, empresa dedicada al desarrollo de bioplásticos biodegradables a partir de residuos orgánicos; la directora y guionista Gemma Blasco.

También han sido merecedores de la estatuilla diseñada por Juan Zamora Rafael Luque, investigador especializado en exoplanetas y referente internacional en astrofísica; Mercedes Bidart, cofundadora de la fintech Quipu; y el astrofísico mexicano José Eduardo Méndez, reconocido por sus investigaciones sobre la evolución de las galaxias y las nebulosas.

Sus historias, muy diferentes entre sí, comparten un mismo denominador común: la voluntad de transformar el conocimiento, la creatividad o la iniciativa empresarial en herramientas útiles para mejorar la vida de las personas.

Ese es, precisamente, el espíritu que la Fundación Princesa de Girona lleva impulsando desde hace casi dos décadas y que este año ha querido resumir bajo el concepto del talento compartido.

Estilismos cargados de guiños

Como suele ocurrir en esta cita, los estilismos han vuelto a convertirse en uno de los focos de atención. La princesa Leonor ha apostado por un traje blanco con líneas verticales brillantes de Bleis Madrid que ha acompañado con un bolso de plata diseñado por Elsa Peretti y cedido de forma excepcional por la Fundación Nando y Elsa Peretti.

La elección ha reforzado el vínculo entre ambas fundaciones, que comparten el objetivo de impulsar el talento joven, y sirvió además como homenaje al legado de la diseñadora italiana, muy ligada a la provincia de Girona.

La princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía. Jesús Briones GTRES

La reina Letizia, a su llegada a la cita. Jesús Briones GTRES

La reina Letizia ha optado por un estilismo en negro, compuesto por un top de pedrería y manga corta de Carolina Herrera New York y un pantalón de Sybilla. La infanta Sofía, por su parte, se ha decantado por un veraniego conjunto en tono frambuesa de Momonì, completado con un brazalete de la firma barcelonesa Moliane.

Más allá de la Familia Real y los premiados, la gran cita en el Liceu también ha contado con la presencia de rostros muy conocidos de la cultura y el deporte. Entre los asistentes se encontraba la exnadadora Ona Carbonell, una de las fijas en este acto que no se pierde el evento ningún año.

Además, la gala ha contado con momentos especiales e inspiradores como los protagonizados por las cantantes Luz Casal y Soleá Morente, quienes se han subido al escenario para compartir sus propias reflexiones sobre el esfuerzo, la constancia y el verdadero significado del talento.

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