La princesa Leonor aparece por sorpresa para apoyar a la infanta Sofía en su jornada institucional más importante

La sorpresa de la mañana del 8 de julio la han dado la heredera al trono y la Infanta. Ambas han aparecido juntas en un compromiso que no había sido incluido previamente en la agenda real y que, en todo caso, sólo tenía que ver con Sofía.

Sin embargo, Zaragoza nos ha brindado el reencuentro institucional de las hijas de los Reyes.

Su Alteza Real doña Sofía ha acudido a un encuentro de trabajo con los 25 docentes finalistas de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, previo al acto que tendrá lugar por la tarde.

Nadie esperaba que la princesa Leonor acudiera, pero así ha sido. Normalmente es su hermana quien la apoya en el cumplimiento de sus deberes reales, siempre a su lado, ahora es ella quien lo hace.

La Infanta, a su llegada. Efe Efe

Y en un momento especialmente relevante, que muestra la creciente importancia del papel de la infanta Sofía en la Corona. Hoy asumirá oficialmente la presidencia de honor de la Fundación Ibercaja en el Monasterio de Cogullada con esta iniciativa que nace con vocación de continuidad, según explica la web de Zarzuela.

Relajada y con un look bastante informal, ha llegado puntual a la cita, con vaqueros, una blusa estilo boho troquelada, alpargatas planas de estreno y el pelo suelto.

La Infanta asiste a un seminario en el Campus de la Fundación Ibercaja en Zaragoza. Efe Efe

Ha saludado a las autoridades presentes y se ha sentado en el jardín del Campus de la entidad en la capital aragonesa para asistir al taller de educación integral para la salud, impartido por Javier García Campayo, médico psiquiatra y director del Máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza.

Posteriormente, la princesa Leonor se ha unido a ella y han llegado juntas al aula donde se encontraban reunidos los docentes alrededor de una mesa rectangular y han tomado asiento para asistir a la charla que impartía la doctora en Ciencias Económicas Sonia Díez.

a princesa Leonor (d) y la infanta Sofía asisten encuentro de trabajo con docentes. Efe Efe

La hija mayor de los Reyes, visiblemente orgullosa de su hermana y dedicándole miradas de complicidad, ha elegido un top vaquero, pantalones blancos y una joya muy especial.

Se trata de un collar con un corazón de Tiffany & Co. creado por Elsa Peretti. Se lo regalaron el año pasado en uno de los actos de los Princesa de Girona, en su visita a Sant Martí Vell.

Entonces fue un guiño a la diseñadora florentina, que hizo de esa localidad catalana su refugio creativo. Este 5 de julio lo rescata quizá como mensaje de amor incondicional a su hermana.

La princesa Leonor, clon un collar en forma de corazón de Tiffany & Co. Gtres Gtres

El apoyo de Leonor a Sofía es importante, pues en tan sólo unas horas tendrá que pronunciar su primer discurso oficial en público. Un momento muy esperado, que marca un antes y un después en su rol oficial.

A buen seguro serán muchos los consejos que pueda darle la heredera al trono que hizo su debut desde un atril cuando solamente tenía 13 años; ya está acostumbrada a hacerlo y cada vez añade más guiños naturales y divertidos en sus palabras. Algo heredado sin duda del estilo de su madre, la reina Letizia.

Esta tarde, tendremos la oportunidad de comprobar si la Infanta se estrena con algo muy institucional o si le imprime su carácter personal. Volveremos a ver juntas a las hijas de los Reyes, el viernes 10 en la entrega de los Reales Despachos de Empleo a los nuevos oficiales del Ejército del Aire y del Espacio.