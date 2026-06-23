La reina Letizia vuelve a su uniforme de trabajo en El Pardo: traje de lino y su aplaudido collar 'low cost'

La semana comienza en martes para la reina Letizia, con su primer acto en el Palacio de El Pardo, junto al rey Felipe VI. Allí, ambos han presidido la reunión anual con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.

Durante la misma, como es habitual cada año, se ha presentado un informe de la labor desarrollada a lo largo de 2025, que incluye información sobre la situación financiera y patrimonial.

Aunque la heredera al trono es la presidenta de honor de la entidad, los Reyes la 'sustituyen' una vez más mientras Leonor termina su formación en el Ejército del Aire.

Los Reyes, durante el encuentro. Gtres

Para este encuentro, Su Majestad la reina doña Letizia ha elegido el que ya es su uniforme de trabajo, un traje de lino, que aporta un toque sereno y formal a su imagen. Es de la firma francesa Sézane y lo lució por primera vez el año pasado,.

Como accesorios, una de las joyas que marca su pasión por las firmas asequibles. Se trata del collar de eslabones dorados y plateados de Parfois que estrenó en 2025 para la entrega de los Premios de Periodismo Francisco Cerecedo. Su precio de venta era de 15,99 euros.

Ha combinado sus dos piezas de corte oversize con zapatos y cartera de mano en marrón.

El acto ha comenzado con los saludos de rigor con los miembros del Patronato., entre los que se encuentran Esther Alcocer Koplowitz, que no ha faltado a la cita. Seguidamente se ha presentado el preceptivo informe.

Como entidad totalmente privada y sin ánimo de lucro, la Fundación Princesa de Asturias se nutre de las rentas de su patrimonio y de las subvenciones y donaciones que aportan cada año, tanto los miembros de sus patronatos, como personas u organismos que colaboran regular o circunstancialmente con ella.

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